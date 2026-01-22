Spioni pentru Rusia, în Germania. Trei persoane arestate în Germania pentru sprijin acordat separatiștilor din Ucraina

Autoritățile germane au arestat o femeie cu dubla cetățenie germană și ucraineană, suspectată de spionaj în favoarea Rusiei, precum și doi bărbați acuzați de finanțarea grupărilor separatiste pro-ruse din estul Ucrainei. Operațiunile au loc pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de activități de spionaj, sabotaj și influență rusă în Europa, arată Euronews.

Parchetul federal a arătat că femeia, identificată drept Ilona W., ar fi transmis informații clasificate serviciilor secrete ruse și ar fi întreținut legături cu diplomați ai Ambasadei Rusiei din Berlin cel puțin din noiembrie 2023.

Autoritățile germane spun că femeia suspectată de spionaj ar fi obținut informații despre livrările de armament către Ucraina, testele de drone și obiective din industria germană de apărare, folosindu-se de contacte personale cu foști angajați din domeniu. Aceasta ar fi ajutat, de asemenea, un agent rus să folosească o identitate falsă pentru a participa la evenimente politice și a construi rețele de influență în Berlin. Poliția a percheziționat locuința femeii și a altor două persoane vizate în anchetă, acestea din urmă aflându-se în prezent în libertate.

Germania și alte state europene rămân în stare de alertă din cauza riscurilor de spionaj, atacuri cibernetice, supraveghere prin drone și campanii de dezinformare atribuite Moscovei. Autoritățile germane avertizează că Rusia recrutează agenți chiar online, pentru sarcini aparent minore, precum fotografierea unor obiective strategice.

Tot miercuri, în Brandenburg, au fost arestați un cetățean rus și unul german, acuzați că au sprijinit logistic și financiar separatiști pro-ruși din estul Ucrainei.

Suren A. este suspectat că a transferat peste 14.000 de euro către aceste grupări și a finanțat transporturi de echipamente, iar Falko H. ar fi coordonat livrările și distribuția materialelor în Donbas. Cei doi urmează să fie prezentați în fața unui judecător al Curții Federale de Justiție, care va decide asupra arestului preventiv.

Fiind un furnizor major de sprijin militar pentru Ucraina și un punct logistic important pentru NATO, Germania este un obiectiv strategic pentru operațiuni de spionaj. De la începutul războiului din Ucraina, autoritățile germane au intensificat măsurile de contraspionaj și securitate internă. Moscova respinge acuzațiile, susținând că Occidentul derulează campanii politice și mediatice împotriva sa.