Rusia, nevoită să-și vândă aurul pentru finanțarea războiului. 71% din rezerve au dispărut

Guvernul Rusiei a lichidat aproape trei sferturi din rezervele sale suverane de aur aflate în Fondul Național de Avuție (NWF) în ultimii trei ani, folosind fondurile obținute pentru finanțarea bugetului de stat, susținerea băncilor deținute de stat, derularea unor mari proiecte de infrastructură și acoperirea costurilor războiului din Ucraina, potrivit The Moscow Times.

Conform datelor prezentate de The Moscow Times pe 20 ianuarie, aurul a devenit principala sursă de finanțare pentru guvernul rus, pe măsură ce veniturile tradiționale s-au redus sub presiunea sancțiunilor internaționale.

Ministerul de Finanțe a vândut aur din Fondul Național de Avuție aproape în fiecare lună din 2023 și 2024. Doar în 2023, rezervele fondului au scăzut cu 196 de tone, aproximativ o treime din totalul inițial.

În ciuda planurilor inițiale pentru bugetul din 2026, care prevedeau nicio retragere din NWF pentru a păstra rezerva financiară a statului, noi runde de sancțiuni americane și scăderea abruptă a prețului petrolului rus au forțat Kremlinul să revizuiască aceste decizii.

Până la începutul anului 2025, volumul total al activelor lichide din NWF, inclusiv aur și dețineri denominate în yuan, era de 4,1 trilioane de ruble. Aceasta reprezintă, deși nominal a crescut cu 350 de miliarde de ruble față de anul precedent, o scădere de 60% față de nivelul prebelic de peste 9,7 trilioane de ruble.

Potrivit Ministerului de Finanțe, prețul mediu al țițeiului Urals a scăzut la 39 de dolari pe baril, sub estimarea de 59 de dolari din bugetul federal. Pentru a acoperi deficitul veniturilor din petrol și gaze, ministerul a vândut aur și valută străină cu 12,8 miliarde de ruble pe zi între 16 ianuarie și 5 februarie 2026.

Analistii de la VTB Bank estimează că, dacă actualele condiții de piață persistă, Rusia ar putea cheltui până la 2,5 trilioane de ruble din NWF în 2026, echivalentul a circa 60% din rezervele lichide rămase. Deficitul bugetului federal în 2025 a atins 5,7 trilioane de ruble, de cinci ori mai mare decât planul inițial, iar veniturile din petrol și gaze au scăzut cu 25% față de anul precedent.