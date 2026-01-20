International

Deficit record în Rusia: guvernul mizează pe TVA pentru 2026

Deficit record în Rusia: guvernul mizează pe TVA pentru 2026deficit / sursa foto: dreamstime.com
Rusia a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar semnificativ, estimat la 5,6 trilioane de ruble, adică aproximativ 72 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 2,6% din produsul intern brut, a anunțat luni Ministerul de Finanțe de la Moscova, potrivit Reuters.

Deficit record în Rusia

Aceasta este cea mai mare valoare în termeni procentuali înregistrată din 2020 și cel mai ridicat nivel nominal înregistrat din 2006, reflectând presiunile asupra economiei cauzate de scăderea veniturilor și cheltuielile crescute.

Comparativ cu anul precedent, performanța fiscală a fost mai slabă, deficitul în 2024 situându-se la doar 1,7% din PIB. În 2025, guvernul a fost nevoit să majoreze de două ori estimările inițiale ale deficitului, care fuseseră calculate la 1,2 trilioane de ruble sau aproximativ 0,5% din PIB.

Această ajustare a fost determinată de reducerea veniturilor din sectorul energetic și de întărirea rublei, care au redus încasările din exporturi și au pus presiune pe bugetul federal.

Veniturile totale ale Rusiei

Veniturile totale ale statului au atins 37,28 trilioane de ruble, cu 7,5% mai puțin decât se prognozase. Cele mai mari pierderi au provenit din petrol și gaze, ale căror încasări au scăzut cu aproape un sfert, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, în ciuda creșterii impozitelor pe venit și pe profitul companiilor.

Cheltuielile au continuat să crească, ajungând la 42,93 trilioane de ruble, cu aproape 7% mai mult decât în 2024 și depășind planul inițial cu 3,5%, a mai anunțat Ministerul de Finanțe. Majorările au fost determinate în principal de investițiile în apărare, susținerea programelor sociale și sprijinirea industriei, toate priorități importante pentru guvern.

Ce măsuri vor lua autoritățile

Pentru anul 2026, autoritățile intenționează să reducă presiunea asupra bugetului prin creșterea taxei pe valoarea adăugată, vizând un deficit de aproximativ 1,6% din PIB. Totuși, experții rămân prudenți, subliniind că prețul petrolului rusesc este sub nivelul de 59 de dolari pe baril folosit pentru calculele bugetare, ceea ce ar putea complica menținerea echilibrului fiscal.

