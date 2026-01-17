Sport

O mare campioană a României, propunere de 1 milion de dolari din partea arabilor. Motivul refuzului

Comentează știrea
O mare campioană a României, propunere de 1 milion de dolari din partea arabilor. Motivul refuzuluiSursa foto: Arhivă/EVZ
Din cuprinsul articolului

Monica Roșu (38 de ani), fostă mare gimnastă a României, a avut ocazia să câștige o avere. Sportiva s-a remarcat la Jocurile Olimpice de vară, găzduite de Atena, atunci când a câștigat două medalii de aur. După aceste rezultate fantastice, a primit o ofertă de vis, din partea șeicilor din Emiratele Arabe Unite. Care, i-au oferit 1 milion de dolari pentru a reprezenta această țară la Jocurile Olimpice din 2008, organizate în China, la Beijing.

sursa: Facebook

Monica Roșu a avut o ofertă fabuloasă din partea Emiratelor Arabe Unite, după ce a câștigat două medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Atena

Monica Roșu nu ar fi dat cu piciorul ofertei de vis, dar a fost nevoită să refuze, pentru că se afla într-o stare fizică precară și nu mai putea să se antreneze și să concureze.

„Ar fi vrut să mergem să concurăm pentru Emirate. Din păcate, spatele nu mi-a mai putut permite să fac treaba aceasta. Ni s-a propus să mergem să ne antrenăm acolo, iar la următorul ciclu olimpic să concurăm pentru Emiratele Araba Unite.

„Mi-ar fi plăcut să câștig milionul de dolari la noi, în România”

Nu știu, ar fi fost o provocare, dar au intervenit altele, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dar mi-ar fi plăcut să câștig milionul de dolari la noi, în România. Pentru România am concurat, țara mea am reprezentat-o. Chiar dacă a scris Monica Roșu, sub a fost steagul României, a fost intonat imnul României, de ce să merg să fac banii ăștia pentru o altă țară?”, a spus dubla campioană olimpică pentru sport.ro. 

Satul in care locuiesc doar femei. Niciun bărbat nu are voie
Satul in care locuiesc doar femei. Niciun bărbat nu are voie
Aproape 20 de profesii, recunoscute pe piața muncii din țară. Clasificarea Ocupațiilor a fost actualizată
Aproape 20 de profesii, recunoscute pe piața muncii din țară. Clasificarea Ocupațiilor a fost actualizată

S-a retras din activitate la doar 18 ani

Monica Roșu a devenit campioană olimpică în 2004 la proba de sărituri și alături de echipa României. Un an mai târziu, atunci când avea doar 18 ani, s-a confruntat cu mari probleme fizice, după o accidentare și a fost nevoită să se retragă din activitate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Satul in care locuiesc doar femei. Niciun bărbat nu are voie
23:48 - Cum a slăbit Ioana State. Secretul e la îndemâna tuturor
23:39 - Vești proaste pentru abonații RCS-RDS. Tarifele cresc, vor plăti mai mult
23:27 - Aproape 20 de profesii, recunoscute pe piața muncii din țară. Clasificarea Ocupațiilor a fost actualizată
23:17 - O mare campioană a României, propunere de 1 milion de dolari din partea arabilor. Motivul refuzului
23:06 - Secretele templelor din Bali: povești despre zei și spirite

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale