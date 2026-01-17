O mare campioană a României, propunere de 1 milion de dolari din partea arabilor. Motivul refuzului

Monica Roșu (38 de ani), fostă mare gimnastă a României, a avut ocazia să câștige o avere. Sportiva s-a remarcat la Jocurile Olimpice de vară, găzduite de Atena, atunci când a câștigat două medalii de aur. După aceste rezultate fantastice, a primit o ofertă de vis, din partea șeicilor din Emiratele Arabe Unite. Care, i-au oferit 1 milion de dolari pentru a reprezenta această țară la Jocurile Olimpice din 2008, organizate în China, la Beijing.

Monica Roșu nu ar fi dat cu piciorul ofertei de vis, dar a fost nevoită să refuze, pentru că se afla într-o stare fizică precară și nu mai putea să se antreneze și să concureze.

„Ar fi vrut să mergem să concurăm pentru Emirate. Din păcate, spatele nu mi-a mai putut permite să fac treaba aceasta. Ni s-a propus să mergem să ne antrenăm acolo, iar la următorul ciclu olimpic să concurăm pentru Emiratele Araba Unite.

Nu știu, ar fi fost o provocare, dar au intervenit altele, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dar mi-ar fi plăcut să câștig milionul de dolari la noi, în România. Pentru România am concurat, țara mea am reprezentat-o. Chiar dacă a scris Monica Roșu, sub a fost steagul României, a fost intonat imnul României, de ce să merg să fac banii ăștia pentru o altă țară?”, a spus dubla campioană olimpică pentru sport.ro.

Monica Roșu a devenit campioană olimpică în 2004 la proba de sărituri și alături de echipa României. Un an mai târziu, atunci când avea doar 18 ani, s-a confruntat cu mari probleme fizice, după o accidentare și a fost nevoită să se retragă din activitate.