Dubai, destinația în care fug turiștii de frig. Cele mai vizitate obiective în timpul iernii

Dubai a devenit, în ultimii ani, una dintre destinațiile preferate în sezonul rece, datorită combinației dintre temperaturi blânde și diversitatea atracțiilor turistice. Datele oficiale arată că orașul a încheiat 2024 cu un nou record de vizitatori internaționali peste noapte, iar ritmul de creștere a continuat și în prima jumătate din 2025.

Din noiembrie până în martie, vremea este, în general, favorabilă pentru plajă, plimbări lungi și activități în aer liber, iar vizitele sunt mai ușor de planificat decât în lunile cu temperaturi extreme. Platforma oficială de turism a orașului indică, de exemplu, medii lunare de aproximativ 21–24°C în ianuarie–martie, interval care susține atât turismul urban, cât și excursiile în deșert.

În paralel, autoritățile locale folosesc indicatorii de performanță turistică pentru a-și modifica oferta. Raportul anual al Dubai Department of Economy and Tourism arată că 2024 a adus 18,72 milioane de vizitatori internaționali peste noapte, iar un raport de performanță pentru ianuarie–iunie 2025 indică 9,88 milioane în prima jumătate a anului, în creștere față de perioada similară din 2024.

Pentru mulți turiști, prima oprire rămâne centrul orașului, unde se află Burj Khalifa și zona de promenadă din jur. În aceeași zonă, fluxul de vizitatori este alimentat și de oferta de divertisment din Dubai Mall și împrejurimi.

Dubai Aquarium & Underwater Zoo, promovat ca atracție din interiorul Dubai Mall, mizează pe zona de tunel subacvatic, fiind o opțiune frecvent aleasă în zilele foarte aglomerate sau în serile cu program prelungit.

„De obicei, clienții noştri optează pentru destinații calde cum ar fi Dubai, Egipt, Qatar sau Maldive. În Dubai pot merge la plajă, pot practica sporturi nautice sau sandboarding, pot vizita parcuri acvatice, parcuri tematice sau pot merge la Burj Khalifa”, a afirmat Marinela Munteanu, travel agent la Trav-Ellite.

Iarna, litoralul devine un punct-cheie al itinerariului, fiind sezonul în care se pot combina relaxarea pe plajă cu vizitele în oraș. Palm Jumeirah rămâne una dintre cele mai cunoscute zone, atât prin imaginea sa, cât și prin oferta de resorturi, restaurante și puncte de belvedere. În practică, mulți turiști își planifică ziua între plajă, o croazieră scurtă în zona de coastă și o seară în Dubai Marina sau JBR, acolo unde promenada și spațiile de luat masa sunt mai atractive în lunile răcoroase.

Un element specific sezonului rece este Global Village, un parc tematic multicultural cu pavilioane, zone de cumpărături, spectacole și gastronomie.

Pentru turiști, Global Village funcționează, de regulă, ca atracție de seară, tocmai pentru că temperaturile sunt mai confortabile după apus, iar programul include divertisment și zone ample de plimbare. În plus, modelul sezonier face ca această oprire să fie, de multe ori, inclusă doar în itinerariile de iarnă.

Dubai Miracle Garden este, de asemenea, o atracție care se potrivește sezonului rece, fiind asociată cu perioada în care temperaturile permit vizite lungi în aer liber. Pentru turiști, vizita la Miracle Garden este adesea combinată cu alte obiective din aceeași zi.

Totuși, pentru anumite activități sportive, există limite, care depinde de destinație și furnizor. Spre exemplu, activități precum dune bashing, jet ski, sau parasailing sunt monitorizate, și le pot practica cei cu vârstă de peste 16 ani. „Când vine vorba de snorkeling, este permis pentru toate vârstele, dar cei mici trebuie supravegheați. În cazul scufundărilor, vârsta pentru programele introductive începe de la 10–12 ani”, a spus Marinela Munteanu.

Alegeți orele potrivite pentru exterior: dimineața și seara sunt mai plăcute pentru plimbări lungi, mai ales pe promenadă sau în zonele vechi;

Cumpărați bilete online acolo unde se poate, mai ales pentru Burj Khalifa, muzee sau parcuri, fiind perioadă aglomerată în sezonul rece;

Rezervați din timp activitățile populare (safari în deșert, croaziere în Marina), mai ales în săptămânile cu evenimente mari;

„Calitatea și siguranța echipamentelor, adică vestele, barca sau jet ski sunt la fel de importante. De asemenea, turiștii trebuie să fie atenți la taxele suplimentare pentru echipament, poze, transfer”, a mai explicat Marinela Munteanu.