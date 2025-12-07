Tot mai mulți turiști români aleg târgurile de Crăciun din Germania

Între 180.000 și 200.000 de turiști români sunt așteptați să ajungă anul acesta la târgurile de Crăciun din Germania, un număr mai mare față de anul trecut, când aproximativ 170.000 de români au mers la aceste evenimente. „România rămâne una dintre pieţele dinamice pentru turismul german”, a spus Cristian Sallai, director pentru regiunea Balcani a Organizaţiei Germane pentru Turism, pentru News.ro.

Cristian Sallai a spus că, în 2024, românii au avut în Germania aproximativ 1,4 milioane de înnoptări. El a menționat că sezonul de iarnă a ajuns la aproape 350.000 de înnoptări, ceea ce confirmă interesul puternic pentru târgurile de Crăciun, city-break-urile culturale și marile orașe germane.

„Pentru 2025, trendul continuă în aceeaşi direcţie. În primele opt luni ale anului, înregistrăm o creştere de aproximativ 3,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Dacă ritmul se menţine, sezonul de iarnă 2025 va depăşi uşor performanţele de anul trecut”, a mai spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

Românii aleg în special destinațiile culturale și urbane. Berlinul rămâne principalul punct de atracție, datorită reperelor precum Poarta Brandenburg, Museuminsel și zona centrală. München urmează în preferințe, prin combinația de cultură și tradiție. Tot mai mulți vizitatori se îndreaptă și către Köln, Frankfurt, Hamburg, dar și către orașe cu tradiții puternice, precum Nürnberg, Dresda și Leipzig.

Sallai a spus că, în sezonul de iarnă, accentul se mută pe experiență în sine, iar târgurile de Crăciun, fiecare cu identitatea lui distinctă, devin principalul punct de atracție.

„Fluxurile cele mai mari se concentrează în Berlin, München, Frankfurt, Köln şi Hamburg, oraşe cu o ofertă turistică solidă şi conexiuni aeriene foarte bune. În ultimele sezoane, observăm o creştere vizibilă şi în Nürnberg şi Dresda, datorită tradiţiilor lor şi popularităţii târgurilor istorice. Conectivitatea are un rol decisiv: acolo unde avem rute directe şi frecvenţe ridicate, vedem automat şi o creştere a numărului de vizitatori”, a mai adăugat acesta.

În prezent, România se află printre țările cu cea mai densă conectivitate aeriană către Germania, cu peste 150 de zboruri directe pe săptămână. Rețeaua este împărțită între principalele aeroporturi din România și zece aeroporturi germane, ceea ce permite acces atât către marile hub-uri, cât și către destinații regionale importante pentru turism.

„Estimările noastre pentru 2025 indică faptul că între 180.000 şi 200.000 de turişti români vor vizita târgurile de Crăciun din Germania. Este un număr în creştere faţă de anul trecut, când aproximativ 170.000 de români au participat la aceste evenimente. Aceste cifre sunt susţinute atât de evoluţia înnoptărilor, cât şi de conectivitatea aeriană excelentă, cu peste 150 de zboruri directe pe săptămână”, a mai explicat Sallai.