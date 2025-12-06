Aproape 800.000 de români își celebrează onomastica de Sfântul Nicolae

Aproape 800.000 de români își marchează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae, un sfânt extrem de venerat în creștinătate și cunoscut drept protector al copiilor – mai ales al celor lipsiți de posibilități –, dar și al marinarilor, brutarilor, fetelor nemăritate sau al celor nedreptățiți. În ajun, cei mici și-au pregătit cu grijă ghetuțele, așteptând darurile oferite tradițional de Moș Nicolae.

Conform evidențelor oficiale, aproximativ 296.088 de femei și peste 503.312 de bărbați poartă nume inspirate de la Sfântul Nicolae. În rândul bărbaților, „Nicolae” este cel mai întâlnit, fiind purtat de 287.204 persoane, în timp ce pentru femei, „Nicoleta”, cu 220.581 de purtătoare, rămâne varianta cea mai populară, potrivit Direcției generale de evidență a persoanelor.

Tradiția bisericească consemnează că Sfântul Nicolae s-a născut într-o familie înstărită din Patara, în provincia Lichia, situată în zona asiatică a Turciei de astăzi. Încă din copilărie s-a remarcat prin comportament ales, post și o viață duhovnicească profundă. A urmat cele mai bune școli ale vremii, iar în bisericile în care intra impresiona prin blândețe și noblețe sufletească. Având unchi episcop în Patara, Nicolae a petrecut o perioadă în mănăstirea de acolo, unde a fost hirotonit preot.

După moartea părinților, Nicolae a împărțit întreaga avere celor nevoiași și a plecat în pelerinaj în Țara Sfântă. La întoarcere, s-a stabilit la Mănăstirea Sionului, ctitorită de unchiul său, iar ulterior a revenit în cetatea Mira pentru a trăi alături de oameni.

După trecerea la cele veșnice a arhiepiscopului Mirei Lichiei – loc ce corespunde astăzi unui mic sat din Turcia –, Sfântul Nicolae a fost ales în fruntea eparhiei, alegerea fiind legată, potrivit tradiției, de o minune.

Data exactă a morții sale nu este cunoscută cu certitudine; unele surse indică anul 340, altele 350. Cert este că 6 decembrie este ziua în care Biserica îl prăznuiește. În 1087, pentru a-i proteja moaștele de expansiunea musulmană, acestea au fost duse la Bari, în Italia, unde se află și astăzi într-o criptă.

În credința populară, Sfântul Nicolae marchează începutul adevărat al iernii. Se spune că atunci când își scutură barba, începe ninsoarea, iar dacă nu ninge, înseamnă că Sfântul „a întinerit”.

În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii își lustruesc ghetuțele, convinși că Moș Nicolae va trece pe la ei cu daruri. Cei care nu au fost ascultători pot găsi, pe lângă cadouri, și o nuielușă menită să le amintească de purtarea cuvenită față de părinți și bunici.

Conform tradițiilor populare, Moș Nicolae apare călare pe un cal alb – o simbolizare a primei zăpezi – și îi sprijină pe cei aflați în nevoie: orfani, văduve, călători sau corăbieri aflați în primejdie. Este considerat stăpân al apelor și protector al soldaților în vremuri de război. Tot folclorul spune că, în nopțile marilor sărbători, când cerurile se deschid pentru o clipă, Sfântul Nicolae poate fi zărit la dreapta lui Dumnezeu.

În Europa occidentală, începând cu secolul al XII-lea, ziua Sfântului Nicolae a devenit una dedicată atât darurilor, cât și actelor de caritate, tradiție care s-a păstrat, sub diverse forme, până astăzi.