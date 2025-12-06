Social

Tradiții ciudate de Moș Nicolae: de la vrăjitoare la demoni

Tradiții ciudate de Moș Nicolae: de la vrăjitoare la demoni
Moș Nicolae este sărbătorit pe 6 decembrie în numeroase țări, fiind recunoscut drept protector al copiilor și aducător de cadouri. Deși în România copiii își lasă ghetele la ușă sau la fereastră pentru a fi umplute cu dulciuri, alte țări păstrează tradiții mult mai bizare sau neobișnuite, care surprind vizitatorii străini.

Tradiții bizare de Moș Nicolae

În Germania, Moș Nicolae, cunoscut ca Nikolaus, este însoțit adesea de Krampus, o figură demonizată care pedepsește copiii obraznici. Pe 5 decembrie, denumită „Krampusnacht”, tinerii defilează pe străzi purtând măști terifiante și costume înfricoșătoare.

Krampus

Krampus. Sursa foto Dreamstime

Krampus este descris ca un demon cu coarne, iar legenda sa servește drept contrapondere la Nikolaus, care răsplătește copiii cuminți. Obiceiul poate părea înspăimântător pentru cei mici, dar este parte integrantă din tradiția germană care echilibrează recompensa cu pedeapsa.

Olandezii sărbătoresc Sinterklaas pe 5 decembrie, iar obiceiurile includ personaje precum Zwarte Piet, asistentul colorat care ajută la împărțirea cadourilor. Copiii lasă pantofii la ușă pentru a primi dulciuri sau fructe, dar cei obraznici pot primi o nuielușă simbolică.

Tradiția a stârnit însă controverse internaționale datorită aspectului lui Zwarte Piet, considerat rasist de unii critici, deși localnicii îl văd ca pe o figură jucăușă și parte din folclor.

Moș Nicolae

Moș Nicolae. Sursa foto: Dreamstime

În Italia, Moș Nicolae se intersectează cu legenda „Befanei”, o vrăjitoare care aduce daruri copiilor cuminți și cărbune celor obraznici. În anumite regiuni, copiii lasă haine și dulciuri pentru Befana, sperând că aceasta le va aduce noroc. Tradiția combină elemente creștine cu superstiții populare, transformând sărbătoarea într-un obicei unic, cu accente atât ludice, cât și morale.

Alte legende interesante

În Cehia și Slovacia, Moș Nicolae (Mikuláš) vizitează copiii împreună cu un înger și un diavol. Cei cuminți primesc dulciuri și fructe, iar cei obraznici primesc o pedeapsă simbolică, precum un mic bici sau cărbune. Această combinație între răsplată și corecție urmărește să învețe moralitatea și disciplina, păstrând atmosfera festivă și jucăușă.

În Islanda, Moș Nicolae se combină cu tradiția Yule Lads, treisprezece personaje cu comportamente specifice care lasă cadouri în pantofi sau ghete, dar pot face și farse copiilor. Obiceiul combină folclorul islandez cu tradițiile creștine, oferind o sărbătoare unică, amuzantă și uneori surprinzătoare pentru vizitatori.

În România, Moș Nicolae vizitează casele copiilor cuminți, lăsând dulciuri, fructe și mici cadouri în ghete. În unele zone rurale, părinții sau vecinii pot lăsa și nuielușe simbolice pentru cei obraznici, adăugând o notă de umor și moralitate festivității.

Moș Nicolae în Africa de Sud

În Africa de Sud, sărbătoarea lui Moș Nicolae s-a adaptat la tradițiile locale. Cadourile sunt lăsate în încălțămintea copiilor, iar festivitățile includ dansuri și cântece locale. Această combinație de influențe europene și africane creează o experiență festivă originală, care îmbină elemente creștine și culturale într-un mod unic.

