Moș Nicolae vine cu surprize. Ce cadouri să le aduci, în funcție de semn

Cu câteva zile înainte de 6 decembrie — data la care, în tradiţia românească, Moș Nicolae „umple ghetele” celor cuminți — mulți dintre noi se gândesc la cadoul perfect.

Dacă vrei să faci o surpriză inspirată, o variantă este să ţii cont de semnul zodiacal al persoanei dragi. Mai multe publicaţii de lifestyle şi astrologie propun sugestii de cadouri potrivite pentru fiecare zodie.

Ideea de a adapta darul după zodie pleacă de la premisa că fiecare semn zodiacal are anumite trăsături — stil, preferinţe, sensibilităţi — care pot influenţa ce i se potriveşte mai bine.

Astfel, un cadou ales „cu cap” e văzut ca fiind mai atent şi mai personal.

Iată câteva sugestii, semn cu semn:

Berbec — Pentru un nativ Berbec, cadourile ce stimulează energia şi dinamismul sunt ideale: echipament sportiv, accesorii sportive sau gadgeturi moderne. Taur — Taurii apreciază confortul și rafinamentul: dulciuri fine, parfumuri, obiecte pentru relaxare ori lux, dar și articole cozy precum halate sau lumânări parfumate. Gemeni — Curioși și versatili, Gemenii sunt încântați de cadouri care le stimulează mintea: cărţi, gadgeturi, seturi variate de „micro‑cadouri” sau obiecte utile. Rac — Sensibili și legați de familie, Racii ar putea aprecia daruri cu semnificație emoțională: obiecte handmade, rame foto, lumânări parfumate sau alte daruri ce simbolizează căldura căminului. Leu — Pentru Leu, cadourile elegante, vizibile și sofisticate sunt potrivite: accesorii de modă, bijuterii, parfumuri de firmă sau obiecte care să le reflecte personalitatea puternică. Fecioară — Pragmatismul și atenția la detalii fac ca Fecioarele să prefere daruri utile: agende, accesorii organizare, cărți sau obiecte ce pot fi folosite zilnic. Balanță — Nativii Balanță apreciază estetica și armonia: bijuterii, obiecte decorative, parfumuri, sau articole care reflectă gustul lor rafinat. Scorpion — Scorpionii pot fi surprinși cu daruri originale, de firmă, exclusiviste: ceasuri, bijuterii speciale, obiecte de colecție — daruri care nu sunt banale.

Săgetător — Pentru un Săgetător, cadourile legate de aventură, suveniruri, obiecte amuzante sau utile în călătorii pot fi inspirate. acasa.ro+1 Capricorn — Capricornii apreciază lucrurile practice și de calitate: accesorii pentru birou, obiecte funcționale, dar și lucruri care reflectă seriozitatea și gustul lor în materie de muncă sau hobby-uri. Vărsător — Nativii Vărsător sunt de obicei mulțumiți de gestul în sine; cadourile originale, jocuri de inteligență sau obiecte inovatoare pot fi variante potrivite. Pești — Pentru Pești, cadourile cu valență emoțională sau legate de confortul căminului sunt ideale: lumânări parfumate, decorațiuni, ceva romantic sau relaxant, chiar un obiect care le amintește de visare.

Dacă eşti în pană de idei, gândește-te mai întâi la cine va primi cadoul: semnul zodiacal, dar și pasiunile, personalitatea, stilul de viață al persoanei. Îmbinând aceste informaţii, ai mai multe șanse să alegi ceva ce chiar va fi apreciat.

De exemplu, dacă prietenul tău este Berbec și activ, un gadget sportiv sau o accesoriu pentru sală ar putea fi mai potrivit decât o decorațiune.

Sau dacă faci cadoul pentru o Balanță, o bijuterie sau un obiect de design ar putea să-i placă mai mult decât dulciurile simple.