Monden

Top cinci zodii care garantează prietenii pe viață. Rămân lângă tine la bine și la greu

Comentează știrea
Top cinci zodii care garantează prietenii pe viață. Rămân lângă tine la bine și la greuDe ce nu prea au bărbații prieteni adevărați. Sursa foto Dreamstime
Din cuprinsul articolului

În astrologie, anumite semne sunt asociate cu loialitatea, stabilitatea emoțională și capacitatea de a menține relații constante.

Deși fiecare persoană este diferită, unele caracteristici zodiacale sunt frecvent interpretate ca fiind favorabile prieteniilor durabile.

Mai jos sunt patru zodii despre care horoscoapele menționează adesea că au predispoziția de a păstra prieteniile pe perioade îndelungate.

Taur - consecvență și stabilitate

Taurul este cunoscut în astrologie ca semn de pământ, descris prin consecvență și stabilitate.

Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate
Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate

Descrierile astrologice menționează faptul că acest semn formează relații în timp, prin interacțiuni repetate și predictibile.

Prieteniile cu un Taur sunt prezentate adesea ca fiind solide, pentru că acest semn acordă atenție rutinei, continuității și respectării promisiunilor.

Rac - orientat spre familie

Racul este descris frecvent ca semn puternic orientat spre familie și cercul apropiat. În interpretările făcute de astrologi, Racul este considerat protector și grijuliu cu cei din jur, ceea ce poate favoriza menținerea prieteniilor de lungă durată.

rac

rac / sursa foto: dreamstime.com

Pentru acest semn, siguranța emoțională și încrederea sunt elemente esențiale, astfel încât prieteniile construite pe aceste baze se pot extinde pe termen lung.

Fecioara - sprijin practic și atenție la detalii

Fecioara este un semn de pământ asociat cu sprijinul practic și atenția la detalii. În horoscoape, Fecioara este adesea prezentată ca fiind fidelă persoanelor cu care are legături puternice.

Prieteniile se consolidează, conform descrierilor astrologice, prin disponibilitatea acestui semn de a ajuta și de a păstra legătura în mod constant, chiar și în perioade mai încărcate.

Capricorn - seriozitate, responsabilitate și atașament

Capricornul este caracterizat, în interpretările astrologice, prin seriozitate, responsabilitate și atașament față de relațiile construite în timp.

În astrologie, se afirmă adesea că acest semn dezvoltă prietenii trainice datorită modului metodic în care își alege oamenii apropiați.

Odată stabilite, legăturile emoțoinale dintre persoane sunt menținute prin consecvență și printr-o viziune pe termen lung asupra relațiilor.

În ansamblu, aceste patru semne sunt descrise în astrologie ca având o înclinație constantă spre relații stabile, ceea ce le poate transforma, în multe situații, în prieteni pe termen lung.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:07 - Titularizare 2026. Calculul mediei de repartizare pentru cei care vor să se angajeze în învățământ și calendarul conc...
11:02 - Arta de a construi frumusețe. Beauty Concept Clinic înseamnă eleganța unui vis dus până la capăt
10:51 - Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
10:38 - Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate
10:28 - Culisele reținerii fostei șefe a diplomației UE. Până unde a ajuns corupția
10:21 - Reţea de traficanți de droguri, destructurată. Percheziții în două penitenciare din România şi în Italia. O avocată, ...

HAI România!

Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria

Proiecte speciale