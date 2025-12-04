Germania răspunde la incursiunile Rusiei în spațiul aerian al NATO și trimite avioane de luptă în Polonia

Germania a decis să lupte mai multe avioane de luptă în Polonia, ca reacție la repetatele incursiuni făcute de Rusia în spațiul aerian ce aparține NATO. Mai multe aeronave de luptă germane Eurofighter Typhoon au decolat, azi, de la baza aeriană Norvenich, de lângă Koln, și s-au îndreptat către baza aeriană poloneză Malbork, la sud-est de Gdansk, pentru a consolida flancul estic al Alianței, conform DPA.

Reprezentanții forțelor aeriene din Germania au afirmat că relocarea reprezintă o reacţie la cele mai recente încălcări de către Rusia ale spaţiului aerian NATO în regiunea baltică, pe lângă incursiunile dronelor kamikaze.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a vorbit despre dislocarea începută la mijlocul lunii octombrie. Și care este planificată să dureze până în luna martie a anului viitor.

„Cu această misiune, trupele noastre aduc o contribuţie valoroasă la protejarea regiunii estice a NATO, alături de aripa noastră de reacţie rapidă staţionată în România din august”, a spus comandantul forţelor aeriene germane, general-locotenentul Holger Neumann.

Germania are în plan să transmită cu această mișcare sprijinul său pentru Polonia şi NATO în ansamblu, a adăugat Neumann. Avioane germane au fost staţionate la Malbork, la circa 60 de kilometri sud-est de Gdansk şi 80 de kilometri vest de enclava rusă Kaliningrad, în august şi septembrie.

Aeronavele de luptă sunt însoţite de aproximativ 150 de persoane, inclusiv piloţi, tehnicieni, gărzi şi poliţişti militari.

Altfel, peste jumătate dintre europeni (51%) consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani, arată un sondaj realizat pe un eşantion de 9.553 de persoane prin metoda cotelor. Studiul a fost realizat în Franţa, Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia, Croaţia, Belgia şi Ţările de Jos.