UE pune capăt dependenței de Rusia. Gazul rusesc interzis complet până în 2027

Consiliul European a anunțat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de reducere a dependenței de energia rusă.

Acordul prevede o interdicție treptată și obligatorie din punct de vedere legal privind importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) și gaze naturale prin conducte, cu o interdicție totală începând cu sfârșitul anului 2026, respectiv toamna anului 2027.

În octombrie 2025, 12% din importurile de gaze naturale ale UE proveneau din Rusia, în scădere față de 45% înainte de invadarea Ucrainei în 2022. Ungaria, Franța și Belgia sunt printre statele care încă mai primesc gaze naturale din Rusia.

Acordul reprezintă un compromis între Parlamentul European, care susținea o interdicție mai rapidă, și statele membre, care doreau mai mult timp pentru adaptare.

În cazul gazelor transportate prin conducte, interdicția asupra contractelor pe termen lung, considerate cele mai sensibile deoarece uneori au durate de zeci de ani, va intra în vigoare la 30 septembrie 2027, cu condiția ca stocurile să fie suficiente, și se va aplica cel târziu de la 1 noiembrie 2027.

Pentru gazul natural lichefiat, interdicția privind contractele pe termen lung va începe la 1 ianuarie 2027, conform declarațiilor președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitoare la sancționarea Rusiei.

În ceea ce privește contractele pe termen scurt, interdicția va intra în vigoare de la 25 aprilie 2026 pentru GNL și de la 17 iunie 2026 pentru gazul transportat prin conducte.

Calendarul trebuie să fie aprobat final de statele membre și de Parlament, însă acordul obținut marți seara deschide calea către un vot fără controverse majore.

Companiile europene vor putea invoca un caz de „forță majoră” pentru a justifica legal eventualele încălcări contractuale, menționând interdicția de import decisă de UE.

‼️DEAL: @EUCouncil and @Europarl_EN reached an agreement on phasing out Russian gas imports by 2027. The regulation will contribute to ending any dependency on Russian gas and strengthening the EU's energy security.@eu2025dk More here 👇 — EU Council Press (@EUCouncilPress) December 3, 2025

Executivul european a ales să adopte o propunere legislativă în locul sancțiunilor, deoarece aceasta poate fi aprobată cu majoritate calificată a statelor membre, evitând astfel un posibil veto din partea Ungariei și Slovaciei, care se opun măsurilor.

La aproape patru ani de la invadarea Ucrainei, Uniunea Europeană urmărește să reducă veniturile Rusiei obținute din exportul de gaze. Ponderea gazului rusesc în importurile UE a scăzut de la 45% în 2021 la 19% în 2024.

Deși UE a redus aprovizionarea prin conducte, aceasta s-a orientat parțial către gazul natural lichefiat, transportat cu nave, descărcat în porturi, regazeificat și injectat în rețeaua europeană.

În 2024, Rusia furniza 20% din importurile de GNL ale UE, adică aproximativ 20 de miliarde de metri cubi din cele circa 100 de miliarde de metri cubi importate, după Statele Unite (45%).