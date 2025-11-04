Rusia a atacat sistemul energetic din regiunea Odesa, lovind o instalație a unei companii private

Armata rusă a lansat în timpul nopții, un nou atac asupra infrastructurii energetice din regiunea Odesa, lovind o instalaţie a companiei private DTEK. Compania anunţă pagube semnificative, iar reparațiile ar putea dura pentru o perioadă îndelungată de timp, potrivit Ukrainska Pravda.

Potrivit companiei DTEK, echipele de ingineri vor începe lucrările de reparaţii imediat ce vor primi permisiunea din partea armatei şi a echipelor de salvare. Compania a precizat că pagubele provocate de atac sunt semnificative şi că reluarea activităţii va necesita timp.

”Inginerii vor începe procedurile de reparaţii imediat după ce vor primi permisiunea din partea armatei şi a echipelor de salvare” a transmis compania DTEK într-un comunicat de presă.

Noul atac asupra infrastructurii energetice din regiunea Odesa are loc la doar câteva zile după ce, în noaptea de 30 octombrie, termocentralele DTEK din mai multe regiuni ale Ucrainei au fost ţinta bombardamentelor ruseşti. În urma acelor lovituri, echipamentele au suferit avarii grave.

Operatorul UkrEnergo a anunţat marţi că perioada de aplicare a măsurilor de restricţionare a energiei electrice va fi prelungită în unele regiuni ale ţării. Decizia a fost luată pe fondul situaţiei dificile din sistemul energetic naţional, provocate de atacurile rusești asupra regiunilor ucrainene care se confruntă cu pene de curent.

Potrivit comunicatului companiei, motivul extinderii restricţiilor îl reprezintă consecinţele atacurilor ruseşti cu rachete şi drone asupra infrastructurii energetice. UkrEnergo a precizat că lucrează pentru stabilizarea livrărilor de electricitate în zonele afectate.

Oficialii ruşi au anunţat că forţele ucrainene au lansat un atac cu drone asupra uzinei petrochimice Sterlitamak, situată în regiunea Bașchiria, la aproximativ 1.500 de kilometri de graniţa cu Ucraina. Incidentul a provocat prăbuşirea parţială a unei instalaţii de tratare a apei, fără a fi raportate victime.

Guvernatorul regiunii, Radi Kabirov, a declarat că fabrica îşi continuă activitatea şi că ambele drone implicate în atac au fost neutralizate. Ministerul rus al Apărării a transmis că, pe lângă acestea, alte 83 de drone au fost doborâte deasupra a şapte regiuni ale Rusiei.