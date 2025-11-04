Ucraina continuă să primească sprijin militar. Noi sisteme Patriot pentru apărarea Kievului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat duminică că capitala Kiev a primit sisteme suplimentare de apărare antiaeriană de tip Patriot, furnizate de Germania.

Într‑o postare pe platforma X (fostul Twitter), el a mulţumit Berlinului, cancelarul Friedrich Merz şi altor parteneri pentru livrare, şi a subliniat totodată că Ucraina are nevoie de mai multe astfel de sisteme pentru a-şi proteja spaţiul aerian în mod eficient.

Potrivit surselor, Germania a transferat către Ucraina sisteme Patriot din propriile stocuri.

Zelenski a declarat:

„Acordurile noastre au fost îndeplinite. Mai multe sisteme Patriot sunt acum în Ucraina şi sunt puse în operare.”

El a adăugat:

„Desigur, sunt necesare mai multe sisteme pentru a proteja siturile infrastructurii cheie şi oraşele noastre pe întreg teritoriul Ucrainei, şi vom continua să lucrăm pentru a le obţine.”

Germania anunţase anterior intenţia de a trimite încă două sisteme Patriot până la finalul anului 2025, cu sprijinul Norvegiei.

De asemenea, se menţionează că Berlinul, în iulie 2025, avea doar şase astfel de sisteme rămase disponibile pentru propriile forţe armate.

Sistemele Patriot sunt considerate printre cele mai eficiente pentru interceptarea rachetelor de croazieră şi balistice, precum şi a dronelor de atac, utilizate pe scară largă în conflictul din Ucraina.

Prin livrarea de noi baterii, Ucraina îşi consolidează capacităţile de apărare antiaeriană, mai ales în contextul bombardamentelor ruseşti repetate asupra infrastructurii energetice şi a oraşelor.

Zelenski a menţionat că dialogul continuă — atât la nivel guvernamental între state, cât şi direct cu producătorii de astfel de sisteme — pentru a asigura livrări suplimentare şi pentru a realiza o apărare integrată.

Una dintre provocări rămâne producţia globală limitată a sistemelor Patriot şi necesitatea ca statele furnizoare să îşi menţină şi propriile stocuri.

Ucraina intenţionează să prezinte săptămâna viitoare un plan către aliaţi în care să detalieze ce sisteme şi rachete suplimentare sunt necesare.

De asemenea, se semnalează că Ucraina nu se concentrează doar pe baterii Patriot, ci pe un sistem cu componente multiple – inclusiv avioane de luptă, arme asociate şi drone interceptoare – care să completeze apărarea aeriană.