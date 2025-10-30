Emmanuel Macron, cel mai nepopular președinte francez din ultimele cinci decenii

Un sondaj recent arată că președintele Emmanuel Macron are cea mai scăzută cotă de popularitate din istoria recentă a Franței, egalând un record negativ stabilit de François Hollande în 2016.

Potrivit unui sondaj realizat de Verian Group și publicat joi în cotidianul Le Figaro, doar 11% dintre francezi își mai exprimă încrederea în Emmanuel Macron.

Acest nivel de susținere reprezintă cea mai mică valoare înregistrată de compania de cercetare în ultimii 50 de ani, egalând recordul atins de fostul președinte François Hollande la sfârșitul anului 2016, înainte ca acesta să anunțe că nu va mai candida pentru un al doilea mandat.

Conform datelor publicate, Emmanuel Macron și François Hollande împart acum titlul de cei mai puțin populari președinți francezi de la începutul anilor 1970, perioadă în care Verian și instituțiile care au precedat-o au început să efectueze sondaje lunare pentru Le Monde.

Căderea în sondaje vine pe fondul unei perioade politice tensionate, marcată de măsura creșterii vârstei de pensionare și de decizia președintelui de a dizolva Parlamentul în urma rezultatelor nefavorabile obținute de partidul său la alegerile europene din 2024, unde formațiunile de extremă dreaptă au obținut câștiguri semnificative.

Date similare au fost publicate și de alte institute de sondare. Un studiu Ipsos realizat la începutul lunii octombrie arată că 19% dintre respondenți aprobă activitatea președintelui Macron — o valoare ceva mai mare decât minimul istoric atins de Hollande (13% în 2014).

Un alt sondaj, publicat marți de Odoxa, indică faptul că doar 20% dintre francezi îl consideră pe actualul șef al statului „un președinte bun”.

Astfel, Emmanuel Macron, în vârstă de 47 de ani, se situează doar ușor peste nivelul de susținere al predecesorului său socialist.

Un fost consilier prezidențial, citat de Politico sub protecția anonimatului, a declarat:

„Macron este mereu conectat la sondaje — ar trebui să fie orb sau surd ca să nu-și dea seama că este nepopular”.

Același consilier a adăugat că președintele are „o înțelegere limitată a consecințelor pe care reformele pe care le consideră necesare le pot avea asupra stării țării”.

Analizele istorice arată că primii trei președinți aleși ai celei de-a Cincea Republici Franceze, fondată în 1958, se bucurau constant de niveluri de încredere mai ridicate.

Scăderea accentuată a sprijinului pentru liderii francezi din ultimele decenii este considerată de sociologi o tendință nouă în raport cu perioada anterioară.

Nemulțumirea față de liderii politici nu este un fenomen exclusiv francez. Conform unui alt sondaj agregat de POLITICO Poll of Polls, premierul britanic Keir Starmer are o rată de aprobare situată sub 20%, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz a atins recent un nivel de 25%, potrivit unui sondaj realizat de Forsa Institute pentru posturile RTL și ntv.

Astfel, scăderea încrederii publice în liderii europeni pare să reflecte o tendință generală de nemulțumire politică la nivel continental.