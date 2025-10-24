Guvernul francez renunță la promisiunea de a opri bărcile de migranți spre Regatul Unit

Guvernul francez se retrage treptat din angajamentele privind interceptarea bărcilor cu migranți care se îndreaptă spre Regatul Unit, potrivit unor surse citate de BBC.

Această decizie survine într-un context în care numărul traversărilor ilegale ale Canalului Mânecii a depășit deja nivelul întregului an 2024.

Angajamentul Franței de a intercepta bărcile cu migranți care se îndreaptă spre Regatul Unit a fost descris de un oficial apropiat securității maritime ca fiind „o acțiune politică fără substanță”.

Această declarație subliniază percepția că măsurile anunțate au mai mult scop simbolic decât efect real în prevenirea trecerilor ilegale ale Canalului Mânecii.

Chiar dacă autoritățile franceze continuă să patruleze anumite zone de coastă, realitatea arată că migranții continuă să plece din Franța în număr mai mare decât în întreaga perioadă a anului precedent.

Criticii consideră că aceste promisiuni politice nu reușesc să abordeze problemele structurale legate de migrație și securitate maritimă.

În contextul actual, marcat de instabilitate politică și presiuni sociale, astfel de angajamente devin dificil de implementat concret, iar efectul lor asupra gestionării fluxurilor migratorii rămâne extrem de limitat.

Robert Bates, director de cercetare la Centrul pentru Controlul Migrației, a declarat că a fost „o naivitate totală” să se creadă că Franța va face „vreo încercare reală” de a intercepta bărcile.

Acesta a adăugat că „strategia prim-ministrului privind migrația se prăbușește, dar din păcate, cetățenii britanici vor trebui să facă față consecințelor”.

La doar o zi după retragerea angajamentului francez, un migrant ilegal returnat în Franța în cadrul schemei „unul în, unul afară” a reușit să revină în Regatul Unit.

Ministrul Josh MacAlister a susținut că acest fapt demonstrează funcționarea schemei, afirmând că „schemele funcționează dacă persoanele care vin ilegal și au fost returnate în Franța încearcă din nou”.

El a adăugat că, în cazul în care migrantul va reveni din nou în Regatul Unit, „va fi returnat din nou”.

Această situație evidențiază dificultățile cu care se confruntă guvernul britanic în gestionarea migrației ilegale.

Numărul traversărilor ilegale ale Canalului Mânecii a depășit deja nivelul întregului an 2024, iar schemele de returnare nu au avut efectul scontat.

În acest context, autoritățile britanice se confruntă cu provocări majore în implementarea unei politici migratorii eficiente.