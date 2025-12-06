Zonele rurale, tot mai atractive pentru orășeni. Liniștea, la mare căutare

În ultimii ani, tot mai mulți locuitori ai marilor orașe își petrec weekendurile și concediile în sate, zone de deal sau de munte, fie că aleg o pensiune, un mic sat de vacanță sau gospodării tradiționale care primesc oaspeți.

Un motiv frecvent invocat în sondajele europene despre tendințele de călătorie este nevoia de „natură” și „spațiu”. Analizele despre turismul european pentru 2024 arată că vacanțele petrecute în zone naturale și în destinații mai puțin aglomerate câștigă teren în fața city-break-urilor clasice, pe fondul oboselii provocate de trafic, zgomot și poluare în marile orașe.

Zonele rurale răspund direct acestor așteptări. Turiștii găsesc în sate un ritm de viață mai lent, un trafic redus și acces ușor la aer curat, păduri și trasee de drumeție. În România, multe pensiuni din Maramureș, Bucovina, Apuseni sau zona Bran–Moieciu își promovează tocmai aceste avantaje: curți mari, grădini, priveliști de munte și activități simple în natură. În același timp, crește numărul celor care lucrează de la distanță și își permit să petreacă câteva zile în afara orașului, fără să își întrerupă activitatea profesională.

O altă schimbare este trecerea de la hoteluri mari la pensiuni de familie, camere în gospodării sau mici unități independente. Organizația Națiunilor Unite pentru Turism arată că acest tip de cazare este esențial în dezvoltarea turismului rural, pentru că banii rămân în comunitate, iar turiștii intră în contact direct cu localnicii.

În România, datele din 2023 arată că în mediul rural funcționau aproape 3.500 de pensiuni, conform unui material publicat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism. Studiul subliniază că multe dintre aceste structuri sunt de dimensiuni mici, cu câteva camere fiecare, orientate spre grupuri reduse de turiști, familii sau grupuri de prieteni.

Pentru mulți turiști, mâncarea este un criteriu important atunci când aleg o destinație. Analizele recente despre tendințele din turism menționează constant interesul pentru gastronomie locală, produse artizanale și experiențe legate de producția de alimente, cum ar fi vizite la ferme sau cursuri de gătit. „Turiștii sunt atrași de experiențe unice, lucruri și locuri pe care nu le vezi în fiecare zi, destinațiile exotice în special”, a mai spus Ionela Mocăniță.

În satele românești, pensiunile care primesc turiști pun accent pe produse pregătite în casă: brânzeturi, legume din grădină, preparate tradiționale servite la mese comune. Multe dintre destinațiile promovate în proiectul „Best Tourism Villages” al UN Tourism sunt apreciate tocmai pentru păstrarea rețetelor locale și pentru modul în care implică locuitorii în activități pentru vizitatori.

Creșterea interesului pentru turismul rural nu este importantă doar pentru vizitatori, ci și pentru comunitățile locale. Raportul UN Tourism dedicat turismului pentru dezvoltare rurală arată că acest sector poate crea locuri de muncă, poate susține mici afaceri și poate încuraja păstrarea patrimoniului cultural și natural.

În România, turismul rural este văzut tot mai des ca o soluție de diversificare economică pentru zonele în care agricultura sau industria nu mai pot asigura suficiente venituri. Astfel, pensiunile, atelierele meșteșugărești și micile restaurante pot deveni surse importante de venit, cu condiția să existe infrastructură minimă și promovare.

Potrivit etc-corporate.org, comportamentul turiștilor indică o combinație de factori care influențează alegerea unei destinații: siguranță, accesibilitate, preț, calitatea mediului și posibilitatea de a desfășura activități variate în perioade scurte.

Aplicat la zonele rurale, tabloul arată astfel: