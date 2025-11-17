Ce se întâmplă cu zilele de concediu rămase nefolosite din 2025. Regula este valabilă pentru toți angajații

Zilele de concediu de odihnă rămase nefolosite până la finalul anului 2025 nu se pierd automat, iar angajații nu trebuie să își facă griji în această privință. Codul Muncii garantează dreptul la concediu anual plătit, iar legea prevede un termen clar până la care aceste zile pot fi recuperate.

Potrivit prevederilor Codului Muncii, dreptul la concediu de odihnă este garantat. Cu alte cuvinte, un salariat nu poate renunța la acest drept, nu îl poate transfera și nici nu îl poate pierde, indiferent de circumstanțe. Articolul 144 din Legea nr. 53/2003, actualizată pentru anul 2025, menționează explicit că fiecare angajat are dreptul la concediu anual plătit.

Durata minimă a concediului, conform articolului 145, este de cel puțin 20 de zile lucrătoare pe an, însă angajatorii pot oferi mai multe zile, în funcție de contractele colective sau de politica internă a companiei.

Legea stabilește că, în situația în care un salariat nu a reușit să își efectueze concediul de odihnă din motive justificate — de exemplu, volum mare de muncă, concedii medicale sau alte cauze obiective — angajatorul este obligat să îi acorde zilele rămase într-un termen de 18 luni, începând cu anul următor.

Prin urmare, zilele de concediu aferente anului 2025 pot fi utilizate până cel târziu la 30 iunie 2027, adică până la expirarea celor 18 luni calculate de la 1 ianuarie 2026. După această dată, dreptul se prescrie, iar angajatul nu va mai putea solicita efectuarea lor, arată Mediafax.

Pentru a evita situațiile neplăcute, angajații își pot verifica periodic situația concediului. Aceștia pot solicita departamentului de resurse umane un extras privind zilele disponibile și cele deja efectuate. Planificarea concediilor trebuie făcută de comun acord între angajat și angajator.

În unele companii, programarea se stabilește la începutul anului, iar în altele se actualizează trimestrial, în funcție de nevoile de producție sau activitatea specifică.

Este important de subliniat că zilele de concediu nefolosite nu pot fi plătite cât timp contractul individual de muncă este activ. Conform articolului 146 din Codul Muncii, compensarea financiară este permisă doar în momentul încetării raporturilor de muncă — fie prin demisie, fie prin concediere sau pensionare. Astfel, dacă un angajat părăsește compania și mai are zile de concediu neefectuate, acestea vor fi transformate în bani, iar suma se adaugă la lichidare.

Conform Codului Muncii, angajatorii au obligația de a-i asigura fiecărui salariat condițiile necesare pentru a beneficia de concediul anual. Refuzul sistematic al acordării acestui drept poate fi sancționat de inspectoratele teritoriale de muncă. În plus, angajatorii trebuie să țină o evidență clară a zilelor de odihnă efectuate și a celor rămase.