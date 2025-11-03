Social

Calendarul zilelor libere de Crăciun și Revelion. Cine nu muncește în prima săptămână din ianuarie

Calendarul zilelor libere de Crăciun și Revelion. Cine nu muncește în prima săptămână din ianuarie
Finalul anului 2025 este ideal pentru o minivacanță. Crăciunul va fi pica într-o zi de joi, iar a doua zi, 26 decembrie, va fi vineri, astfel că românii vor avea patru zile libere consecutive, fără să își ia concediu. Sunt, de altfel, printre singurele zile nelucrătoare din decembrie, stabilite de Codul Muncii.

De asemenea, începutul anului 2026 aduce un nou weekend prelungit, iar cei care își organizează din timp zilele de odihnă pot profita de o minivacanță de până la zece zile.

Zilele libere din luna decembrie

Luna decembrie aduce mai multe zile libere pentru angajați. Pe 1 decembrie, Ziua Națională a României, românii nu vor lucra, iar de Crăciun vor fi libere și zilele de 25 și 26 decembrie.

Acestea cad joi și vineri, astfel că finalul lunii aduce un weekend prelungit cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Sunt, de altfel, singurele zile nelucrătoare din decembrie, stabilite de Codul Muncii.

Minivacanță de opt zile la începutul lunii ianuarie

Șirul zilelor libere continuă în prima săptămână din 2026. Pe 1 și 2 ianuarie, zilele de Anul Nou, care cad joi și vineri, angajații vor avea un nou weekend prelungit de patru zile.

Dormit. Sursa foto: Freepik

Mai mult, în 2026, zilele de 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt libere legale. Astfel, prima săptămână din ianuarie poate deveni o minivacanță de opt zile pentru cei care își organizează concediul din timp.

Vacanța de iarnă a elevilor

De asemenea, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii vor avea vacanța de iarnă între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026. Perioada însumează 19 zile, incluzând și sărbătorile legale de la începutul anului, și reprezintă una dintre cele mai lungi pauze din an.

Structura anului școlar 2025-2026 urmează structura introdusă în ultimii ani, cu cinci module de cursuri și tot atâtea vacanțe. Al doilea modul se va desfășura între 3 noiembrie și 19 decembrie 2025, având o durată de aproximativ șapte săptămâni și fiind urmat direct de vacanța de iarnă.

