Angajați privilegiați: în aceste țări, concediul anual depășește o lună și jumătate

Țările europene rămân în top atunci când vine vorba de numărul de zile de concediu garantate prin lege, în timp ce alte regiuni, în special din Asia, oferă mult mai puține beneficii în acest sens, potrivit unei analize realizată de compania william-russell.com.

Unele țări din lume par să fi înțeles cu adevărat importanța echilibrului dintre viața profesională și cea personală. În timp ce în multe state angajații trebuie să se mulțumească cu două-trei săptămâni de concediu anual, în altele, zilele libere plătite pot ajunge și la 48 pe an.

În Regatul Unit, angajații care lucrează cinci zile pe săptămână beneficiază de un concediu anual legal de 28 de zile, perioadă care poate include și cele opt sărbători legale, dacă angajatorul optează pentru această variantă. Totuși, în alte părți ale lumii, lucrătorii se bucură de aproape dublul acestui număr de zile libere.

Potrivit unei analize realizate de experții în asigurări de sănătate de la compania William Russell, unele state oferă un echilibru semnificativ mai bun între viața profesională și cea personală. Studiul a identificat primele zece țări care acordă cele mai multe zile de concediu anual, iar pe primul loc se află Franța.

În Franța, angajații care lucrează cu normă întreagă beneficiază de 25 de zile de concediu anual plătit, la care se adaugă 11 sărbători legale naționale. În plus, cei care depășesc pragul de 35 de ore de muncă pe săptămână pot primi timp liber suplimentar, denumite zile RTT (Réduction du Temps de Travail), conform specialiștilor în dreptul muncii.

Danemarca se află imediat în urma Franței, oferind, de asemenea, 25 de zile de concediu legal și 10 zile de sărbători naționale. Mulți angajați danezi beneficiază, în plus, de o săptămână liberă suplimentară, prevăzută prin acordul colectiv privind așa-numita „a șasea săptămână de concediu”.

Țara ocupă, de altfel, un loc fruntaș în clasamentul realizat de William Russell privind cele mai bune condiții de muncă, un angajat mediu lucrând aproximativ 27 de ore pe săptămână. Totodată, politicile sociale daneze prevăd până la 18 săptămâni de concediu de maternitate pentru mame.

Studiul evidențiază marile diferențe dintre state în ceea ce privește numărul total al zilelor libere plătite, adică vacanțele legale și concediile anuale garantate prin lege.

Pe primul loc se află Franța, campioană absolută la capitolul timp liber, cu 48 de zile plătite anual. Urmează Danemarca și Coreea de Sud, fiecare oferind 40 de zile de concediu remunerat. În Coreea de Sud angajații cu normă întreagă primesc 15 zile de concediu anual plătit.

Durata acestuia crește odată cu vechimea în companie: după trei ani de muncă, salariatul primește o zi suplimentară, iar ulterior câte o zi în plus la fiecare doi ani, până la un maximum de 25 de zile. În plus, Coreea de Sud are 15 sărbători legale plătite, ceea ce poate duce totalul zilelor libere la 40 pentru angajații cu cea mai mare experiență.

În continuare, Polonia și Estonia se situează la egalitate, cu 39 de zile libere, în timp ce Austria acordă 38. Țările nordice continuă să se remarce prin echilibrul între viața profesională și cea personală: Finlanda și Spania oferă câte 36 de zile, iar Norvegia se apropie cu 35. Clasamentul este închis de Slovacia, unde angajații beneficiază de 34 de zile plătite.

Luxemburg se situează în fruntea clasamentului mondial al salariilor medii, cu un venit anual de aproximativ 89.767 USD (66.484 GBP/78.799 de euro).

Economia puternic orientată spre sectorul financiar, împreună cu protecțiile salariale solide, indexarea automată a veniturilor și compensațiile generoase din sectorul public și din educație, contribuie major la acest nivel ridicat.

Totuși, câștigurile pot varia semnificativ în funcție de domeniu: angajații din ospitalitate sau cei slab calificați înregistrează venituri mult mai mici decât media națională.

În privința salariului minim mediu, Noua Zeelandă se remarcă cu 34.667 USD anual (25.662 GBP/30.317 EUR), grație politicilor sociale progresiste și costului ridicat al vieții.

Guvernul a adoptat măsuri continue pentru creșterea salariului minim încă din 2017, reducând astfel inegalitatea și sprijinind angajații cu venituri reduse. Această strategie a poziționat țara printre cele mai generoase în ceea ce privește protecția muncii și remunerația echitabilă.

Cu privire la cele mai multe sărbători legale plătite, Columbia se remarcă printr-un număr impresionant de sărbători legale plătite, oferind anual 18 zile libere naționale, dintre care 12 au caracter religios, iar 6 sunt civice. Potrivit Legii Emiliani, mai multe dintre aceste sărbători sunt reprogramate pentru a cădea lunea, ceea ce generează weekenduri prelungite și contribuie la stimularea turismului și a activităților recreative, mai arată studiul realizat de compania William Russell.