Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav. Drepturile pe care puțini salariați le cunosc

Părinții asigurați în sistemul public de sănătate pot beneficia de concediu și de indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav, conform Ordonanței de Urgență nr. 158/2005. Dreptul se acordă până la împlinirea vârstei de 12 ani a copilului, iar în cazul copiilor cu handicap, până la 18 ani.

Perioada maximă a concediului de îngrijire a copilului bolnav este de 45 de zile calendaristice pe an pentru fiecare copil. Totuși, în cazuri speciale, cum ar fi bolile grave, afecțiunile oncologice, intervențiile chirurgicale sau imobilizarea în gips, durata poate fi extinsă până la 90 de zile. Dacă un părinte are mai mulți copii, numărul total de zile se cumulează.

Medicul de familie poate acorda concediu medical pentru cel mult 14 zile calendaristice pe lună, în una sau mai multe etape. În schimb, medicul specialist poate elibera concedii mai lungi, de până la 30 sau 31 de zile calendaristice, în funcție de situația medicală. În cazul internărilor de durată, certificatul medical se eliberează fie lunar, fie la externare.

Dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav aparține unuia dintre părinți, la alegere, cu condiția îndeplinirii unui stagiu minim de cotizare de șase luni în ultimele 12 luni.

„Concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asigurații, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, sunt: a) concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii; b) concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale; c) concedii medicale și indemnizații pentru maternitate; d) concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav; d^1) concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice”, conform Ordonanței de Urgență nr. 158/2005.

Același drept îl au și persoanele care au adoptat un copil, au fost numite tutori, sau li s-au încredințat copii în vederea adopției sau în plasament.

Indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din media veniturilor brute lunare realizate în ultimele șase luni din cele 12 luni care constituie stagiul de cotizare. Totuși, suma nu poate depăși plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, adică 48.600 de lei.

Pentru persoanele aflate în șomaj, indemnizația se calculează ca medie a veniturilor brute reprezentând indemnizația de șomaj, respectând aceeași limită maximă.

Există și situații în care părinții pot beneficia de acest drept chiar dacă nu au realizat stagiul minim de șase luni. Printre acestea se află persoanele care au primit pensie de invaliditate, absolvenții care au terminat recent studiile universitare de zi și și-au susținut licența la termen, cei care au beneficiat anterior de concedii medicale sau de îngrijire a copilului bolnav, dar și persoanele care au avut venituri asigurate înainte de solicitarea concediului.

Asigurații pot solicita acest tip de concediu și atunci când însoțesc copilul la tratament într-un stat membru al Uniunii Europene, în Spațiul Economic European, în Confederația Elvețiană sau într-o țară din afara acestor zone.

Pentru acordarea indemnizației, părintele trebuie să prezinte certificatul de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate. În cazul copiilor cu dizabilități, este necesar și certificatul de încadrare în grad de handicap.