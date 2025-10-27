Vouchere de vacanță 2025. Banii pentru profesori au fost deja virați către inspectorate

Banii pentru plata voucherelor de vacanță se află deja în conturile inspectoratelor școlare, anunță Ministerul Educației printr-un răspuns oficial către sindicate. Reprezentanții acestora au solicitat clarificări privind acordarea voucherelor pentru anul 2025, menționând că există mai multe neclarități în acest sens. Documentul este semnat de Mihai Păunică, director economic al Ministerului.

Recent, liderul de sindicat Marius Nistor a făcut referire ironic la „patria domnului Păunică”, arată Edupedu.ro.

„În prezent sumele pentru plata voucherelor de vacantă au fost incluse în bugetele inspectoratelor școlare, iar viramentele au fost efectuate în conturile de disponibilități ale a cestora”, arată Ministerul Educației.

FSE Spiru Haret și FSLI au atras atenția că anumite formulări ar putea împiedica acordarea voucherelor de vacanță pentru unii angajați din Educație și au prezentat exemple concrete ale acestor cazuri.

„Vă rugăm să ne precizați, în regim de urgență, care a fost intenția de reglementare prin utilizarea sintagmei „momentul acordării voucherelor” de la art. 3 alin. (1), prin raportare la art. 3 alin. (5) și art. 8 alin. (2) din Regulament, pentru a putea veni în sprijinul membrilor de sindicat și al unităților de învățământ, dar și în raport de dispozițiile exprese ale art. 3 alin. (4) din același Regulament”, solicitau sindicatele.

Răspunsul Ministerului Educației, transmis după o lună, nu a clarificat însă problemele semnalate de sindicate.

Cu cinci zile înainte de încheierea vacanței de vară, a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul Ministerului Educației și Cercetării (MEC) privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2025.

Conform documentului, toți angajații din unitățile și instituțiile de învățământ de stat aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației vor primi vouchere electronice în valoare de 800 de lei pe an.

Sumele pot fi folosite pentru achitarea a maximum 50% din pachetele de servicii turistice, cu o valoare minimă de 1.600 de lei. Beneficiarii sunt angajații cu salarii nete de până la 8.000 de lei, iar cardurile vor fi alimentate până pe 15 octombrie.

Voucherele se acordă proporțional cu perioada lucrată și în limita bugetului alocat, nu pot avea valori sub 50 de lei, sunt netransferabile și se pot folosi exclusiv pentru servicii turistice în România.

Poate primi vouchere personalul didactic și nedidactic care își desfășoară efectiv activitatea în unitățile de stat, atât cu normă întreagă, cât și cu contract parțial, proporțional cu timpul lucrat. De asemenea, salariații aflați în detașare sau transfer pot beneficia, dacă unitatea angajatoare dovedește raportul de muncă.

Voucherele reprezintă un drept al personalului din învățământ prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă (CCM), iar adoptarea regulamentului pentru anul școlar 2024–2025 cu cinci zile înainte de finalul acestuia a prevenit orice posibilă încălcare a CCM care ar fi putut declanșa un protest sindical.