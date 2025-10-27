Cea mai lungă vacanță de iarnă din ultimii ani: 19 zile libere. Calendarul complet

Anul școlar 2025-2026 aduce cea mai lungă pauză de iarnă din ultimii ani, elevii urmând să beneficieze de 19 zile libere consecutiv, în perioada 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026. Intervalul include atât sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, cât și zilele libere legale pentru Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul, introduse în calendar prin Legea nr. 52/2023.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii vor beneficia de vacanța de iarnă în perioada 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, totalizând 19 zile care includ și sărbătorile legale de început de an. Această perioadă marchează una dintre cele mai importante pauze din an, oferind un interval extins de odihnă.

Structura anului școlar 2025-2026 urmează modelul modular introdus în ultimii ani, fiind împărțită în cinci module de cursuri și cinci vacanțe. Modulul al doilea se desfășoară între 3 noiembrie și 19 decembrie 2025, precedând direct vacanța de iarnă și având o durată de aproximativ șapte săptămâni.

Potrivit calendarului școlar, elevii vor începe vacanța sâmbătă, 20 decembrie 2025, după finalizarea celui de-al doilea modul de cursuri.

Vacanța de iarnă se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, iar cursurile vor fi reluate joi, 8 ianuarie 2026, odată cu debutul celui de-al treilea modul de învățare. Cu o durată totală de 19 zile, aceasta va fi cea mai lungă vacanță din întregul an școlar 2025-2026.

Nu doar sărbătorile de Crăciun și Anul Nou sunt incluse în vacanța de iarnă din acest an școlar, ci și două zile libere legale introduse prin Legea nr. 52/2023: 6 ianuarie – Boboteaza, care în 2026 cade într-o zi de marți, și 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul, marcat miercuri în aceeași săptămână.

