Cât te costă să faci Revelionul în Maramureș. Tăierea porcului, plimbarea cu sania și pălinca, principalele atracții

Maramureșul se află pe lista celor mai căutate destinații pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Satele de poveste, obiceiurile de iarnă și ospitalitatea localnicilor transformă trecerea dintre ani într-o experiență unică. Pentru un pachet care include cazare, masă și momente de distracție, turiștii trebuie să pună la bătaie minim 3.000 de lei de persoană. Gazdele pun accent pe experiența autentică. Turiștii sunt întâmpinați cu horincă de prune, colinde și bucate pregătite în gospodărie: sarmale, caltaboși, cârnați afumați, cozonaci și nelipsita ciorbă de potroace.

Borșa, Vișeul de Sus, Ocna Șugatag sau Desești sunt doar câteva dintre zonele preferate de turiști. În unele hoteluri de trei stele, pachetul de cazare pentru Revelion pornește de la 3.800 de lei și poate depăși 4.000 de lei.

Pentru un sejur la pensiune, cu toate mesele incluse și program special de sărbători, tarifele pornesc de la aproximativ 3.300 de lei de persoană, în funcție de facilitățile oferite. Pachetele includ cina festivă de Revelion, preparate tradiționale, muzică live și, în multe cazuri, plimbări cu sania trasă de cai sau vizite la atracții turistice din zonă.

„În prima zi, turiștii care vin la noi sunt întâmpinați cu un mic dejun tradițional cu vin cald. În prima seară se pot bucura de muzică live și de cină”, ne-a spus Ilie B., proprietarul unui resort din Maramureș.

Turiștii pot străbate drumurile pitorești cu sania trasă de cai, însă e important de menționat că nu toate unitățile de cazare oferă astfel de servicii. Pe lângă această activitate, majoritatea turiștilor vor neapărat să ia parte la tăierea porcului.

„În ziua următoare au inclus un mic dejun de tip bufet suedez, iar apoi urmează tăierea porcului. Cei care nu vor să ia parte la acest moment se vor putea plimba cu căruța sau cu sania trasă de cai. La tăierea porcului se servesc sarmăluțe calde, plăcinte, vin fiert, pălincă și ceai. Ulterior se pregătește „pomana porcului”, ne-a spus Ilie B., proprietarul unui resort din Maramureș.

Unitățile de cazare mai exclusiviste, cu spa, saună și piscină interioară, sunt la fel de căutate. În unele cazuri, rezervările s-au făcut încă de la începutul lunii octombrie.

Există variante și pentru cei care vor să închirieze o vilă sau o cabană în zonă. De exemplu, o astfel de proprietate cu opt dormitoare poate fi închiriată la prețul de 19.622 de lei, conform informațiilor disponibile pe Booking. De asemenea, alte cabane din zonă pot fi închiriate cu prețuri pornind de la 1400 de lei.