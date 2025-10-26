Vacanță de vis într-un castel cu piscine secrete, ascunse în grote sub hotel

Într-o lume plină de destinații spectaculoase, există un loc care iese cu adevărat din tipare: aici, poți înota chiar sub castel. Însă rafinamentul nu se oprește la această experiență inedită. Complexul destinat wellness-ului include șase camere de tratament, o zonă de relaxare, două hamam-uri tradiționale, două saune, o cadă cu hidromasaj și o sală de fitness, toate concepute pentru a transforma șederea într-o evadare de neuitat, se arată în descrierea hotelului.

Castelul Urspelt, cunoscut sub denumirea Château d'Urspelt, se află în pitoreasca localitate Urspelt, la doar câțiva kilometri nord-est de Clervaux, în nordul Luxemburgului. Deși originile sale se întind pe parcursul a peste 300 de ani, forma actuală a edificiului a fost conturată în jurul anului 1860.

Recent, după un amplu proces de restaurare și extindere, castelul și-a redeschis porțile, transformându-se într-un elegant hotel și centru destinat evenimentelor și întâlnirilor.

Sub castel se ascunde un adevărat colț de paradis: o piscină spectaculoasă, concepută să semene cu o grotă scufundată. Pereții și tavanele sunt modelați în forme stâncoase, completate de vegetație luxuriantă, creând o atmosferă mistică și relaxantă pentru vizitatori.

După ce explorează facilitățile spa, oaspeții sunt invitați să se destindă cu o ceașcă de ceai într-un salon elegant, special amenajat. Accesul la zona de wellness este tarifat la 60 de euro de persoană, însă devine gratuit odată cu rezervarea unui tratament sau masaj.

Hotelul, transformat într-un veritabil castel și deschis publicului în 2008, oferă cazare la standarde ridicate. Cele 57 de camere sunt amenajate într-un stil rafinat, completând experiența de lux oferită de întreaga locație.

În continuarea atmosferei impunătoare a castelului, pivnițele sale istorice, săpate în vechiul subsol, găzduiesc acum elegantul U Lounge Bar. În timpul lucrărilor de excavare, muncitorii au dat peste o veche fântână, care între timp a fost readusă la lumină, adăugând un plus de farmec autentic locului.

Barul oferă o selecție variată de băuturi, de la vinuri rafinate, până la cocktailuri creative, menite să satisfacă cele mai diverse gusturi. Pentru cei care caută un loc mai liniștit, biblioteca castelului este o alternativă ideală, cu un decor cald și primitor, perfect pentru momente de relaxare.

Diminețile încep cu un mic dejun generos, servit în spatele recepției, unde oaspeții se pot bucura de un bufet cu delicii pregătite în casă – gemuri artizanale, prăjituri proaspăt coapte și miere produsă de albinele de pe domeniu.

În zilele călduroase, vizitatorii au la dispoziție atât o terasă interioară, cât și una exterioară, iar cei care preferă o atmosferă mai elegantă pot opta pentru cina în sala de mese a castelului.

Proprietatea oferă și o serie de facilități în aer liber, precum o livadă, trei trasee amenajate pentru plimbări sau alergare, dar și trotinete electrice disponibile pentru închiriere.

Tarifele pentru o noapte de cazare pornesc de la aproximativ 147 de lire sterline, iar locația se află la doar o oră distanță de Aeroportul Luxemburg, ceea ce o face ușor accesibilă pentru turiștii internaționali.

În plus, cei dornici să exploreze împrejurimile au la îndemână numeroase orașe pitorești. La doar 30 de kilometri, se află Castelul Vianden, o bijuterie arhitecturală ridicată între secolele XI și XIV, inclus de CNN Travel în topul celor mai spectaculoase 20 de castele din lume.

Unul dintre momentele de vârf ale anului îl reprezintă festivalul medieval organizat în luna august, când castelul prinde viață prin spectacole cu cavaleri și jongleri, oferind o experiență autentică vizitatorilor.