Social

Pădurea desprinsă dintr-un film fantasy: ai impresia că ești în „Stăpânul Inelelor”

Comentează știrea
Pădurea desprinsă dintr-un film fantasy: ai impresia că ești în „Stăpânul Inelelor”Sursa foto: Puzzlewood/Facebook
Din cuprinsul articolului

În inima pădurii asemănătoare scenelor din „The Hobbit” și „Stăpânul Inelelor”, experiența este copleșitoare, ai impresia că pășești direct într-o lume de basm. Atmosfera este aproape ireală, iar pe măsură ce înaintezi printre copacii bătrâni, simți că ai intrat într-un tărâm legendar, parcă rupt dintr-o poveste fermecată, potrivit celor descrise de Charlotte Smith, editor senior, la dailyrecord.co.uk.

Pădurea desprinsă dintr-un film fantasy: ai impresia că ești în „Stăpânul Inelelor”

Pentru fanii genului fantasy, universul magic din Stăpânul Inelelor pare greu de regăsit în realitate. Totuși, un colț al Regatului Unit pare să demonteze această percepție, oferind o atmosferă care amintește izbitor de „Mirkwood” sau „The Shire”.

Este vorba despre Puzzlewood, o pădure cu un farmec aparte, aflată în inima Pădurii Dean, în Gloucestershire. Aflată între râurile Severn și Wye, această zonă împădurită pare desprinsă dintr-un basm.

Deschisă publicului în fiecare zi, Puzzlewood reușește să transporte vizitatorii într-un peisaj mistic, unde natura și imaginația se împletesc armonios.

Explozia din Rahova. S-ar fi identificat firma care ar fi rupt sigiliul
Explozia din Rahova. S-ar fi identificat firma care ar fi rupt sigiliul
Schimbări majore pe Instagram. Ce nu mai pot face adolescenții fără consimțământul părinților
Schimbări majore pe Instagram. Ce nu mai pot face adolescenții fără consimțământul părinților
Puzzlewood

Puzzlewood. Sursa foto: Pixabay

Puzzlewood, pădurea care a cucerit Hollywood-ul

O simplă plimbare prin pădurea veche din inima Gloucestershire-ului, e suficientă pentru a înțelege de ce acest loc spectaculos a devenit fundalul preferat pentru producții celebre precum „Star Wars”, „Merlin” sau „Doctor Who”.

Cu arbori răsuciți în forme bizare și stânci îmbrăcate în mușchi, peisajul pare desprins dintr-o altă lume, o scenă naturală aproape ireală, unică în Marea Britanie.

Destinația este ideală pentru cei care iubesc drumețiile, natura sălbatică sau fotografia. Traseul de aproximativ un kilometru și jumătate șerpuiește prin defilee umbroase, se urcă pe scări săpate în stâncă și trece peste poduri din lemn vechi, oferind la fiecare pas o nouă perspectivă fermecătoare.

Vizitatorii pot descoperi colțuri ascunse, priveliști de poveste și o liniște care pare să ascundă secrete străvechi. Un loc perfect pentru a te pierde... și a te regăsi.

O destinație perfectă pentru vacanță: program de vizitare și informații despre prețuri

Vizitatorii trebuie să țină cont de noile tarife și program de funcționare. Biletul de intrare pentru adulți costă 9,90 lire sterline, iar copiii plătesc 8,50 lire. Cei mici, cu vârsta de până la doi ani, beneficiază de acces gratuit, însă nu este permis accesul cu cărucioare.

Pentru seniori, persoane cu dizabilități și însoțitorii acestora, sunt disponibile tarife reduse: 8,90 lire pentru adulți și 7,50 lire pentru copii cu dizabilități.

În octombrie, intrarea în pădurea Puzzlewood este deschisă zilnic. Programul începe la ora 10:00, cu ultima intrare permisă la ora 16:00. Cafeneaua își închide porțile la 16:30, iar întreaga incintă se închide la ora 17:00. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să planifice vizita în funcție de aceste ore și restricții pentru a evita o experiență plăcută.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:52 - Evz.ro. Starea victimelor exploziei din Rahova, prefectul a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență
19:43 - Fotbal european. Barcelona, victorie chinuită cu Girona. A căzut capul unui antrenor din Premier League
19:32 - Cele mai fițoase vedete. Niciodată nu sunt mulțumite
19:22 - Explozia din Rahova. S-ar fi identificat firma care ar fi rupt sigiliul
19:13 - Austria se alătură statelor UE care sprijină sancțiunile împotriva Rusiei
19:02 - Pădurea desprinsă dintr-un film fantasy: ai impresia că ești în „Stăpânul Inelelor”

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale