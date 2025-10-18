Pădurea desprinsă dintr-un film fantasy: ai impresia că ești în „Stăpânul Inelelor”

În inima pădurii asemănătoare scenelor din „The Hobbit” și „Stăpânul Inelelor”, experiența este copleșitoare, ai impresia că pășești direct într-o lume de basm. Atmosfera este aproape ireală, iar pe măsură ce înaintezi printre copacii bătrâni, simți că ai intrat într-un tărâm legendar, parcă rupt dintr-o poveste fermecată, potrivit celor descrise de Charlotte Smith, editor senior, la dailyrecord.co.uk.

Pentru fanii genului fantasy, universul magic din Stăpânul Inelelor pare greu de regăsit în realitate. Totuși, un colț al Regatului Unit pare să demonteze această percepție, oferind o atmosferă care amintește izbitor de „Mirkwood” sau „The Shire”.

Este vorba despre Puzzlewood, o pădure cu un farmec aparte, aflată în inima Pădurii Dean, în Gloucestershire. Aflată între râurile Severn și Wye, această zonă împădurită pare desprinsă dintr-un basm.

Deschisă publicului în fiecare zi, Puzzlewood reușește să transporte vizitatorii într-un peisaj mistic, unde natura și imaginația se împletesc armonios.

O simplă plimbare prin pădurea veche din inima Gloucestershire-ului, e suficientă pentru a înțelege de ce acest loc spectaculos a devenit fundalul preferat pentru producții celebre precum „Star Wars”, „Merlin” sau „Doctor Who”.

Cu arbori răsuciți în forme bizare și stânci îmbrăcate în mușchi, peisajul pare desprins dintr-o altă lume, o scenă naturală aproape ireală, unică în Marea Britanie.

Destinația este ideală pentru cei care iubesc drumețiile, natura sălbatică sau fotografia. Traseul de aproximativ un kilometru și jumătate șerpuiește prin defilee umbroase, se urcă pe scări săpate în stâncă și trece peste poduri din lemn vechi, oferind la fiecare pas o nouă perspectivă fermecătoare.

Vizitatorii pot descoperi colțuri ascunse, priveliști de poveste și o liniște care pare să ascundă secrete străvechi. Un loc perfect pentru a te pierde... și a te regăsi.

Vizitatorii trebuie să țină cont de noile tarife și program de funcționare. Biletul de intrare pentru adulți costă 9,90 lire sterline, iar copiii plătesc 8,50 lire. Cei mici, cu vârsta de până la doi ani, beneficiază de acces gratuit, însă nu este permis accesul cu cărucioare.

Pentru seniori, persoane cu dizabilități și însoțitorii acestora, sunt disponibile tarife reduse: 8,90 lire pentru adulți și 7,50 lire pentru copii cu dizabilități.

În octombrie, intrarea în pădurea Puzzlewood este deschisă zilnic. Programul începe la ora 10:00, cu ultima intrare permisă la ora 16:00. Cafeneaua își închide porțile la 16:30, iar întreaga incintă se închide la ora 17:00. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să planifice vizita în funcție de aceste ore și restricții pentru a evita o experiență plăcută.