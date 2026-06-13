Capacitatea pădurilor de a absorbi dioxidul de carbon care încălzește planeta ar putea fi mult mai redusă decât se spera inițial. Un studiu recent demonstrează că procesul de fotosinteză nu se transpune automat în creșterea masei lemnoase, un aspect esențial pentru blocarea pe termen lung a gazelor cu efect de seră, conform theguardian.

O echipă de oameni de știință a analizat date colectate din 137 de zone din Statele Unite ale Americii și a descoperit că arborii își opresc dezvoltarea cu câteva luni înainte ca procesul de fotosinteză să înceteze în mod efectiv.

Pădurile reprezintă o barieră naturală crucială împotriva colapsului climatic, însă eficiența lor este strâns legată de cantitatea de dioxid de carbon pe care reușesc să o transforme în lemn. Această conversie permite reținerea moleculelor poluante departe de atmosferă pentru decenii sau chiar secole, în timp ce alte moduri în care arborii utilizează carbonul au un caracter mult mai efemer.

Pe măsură ce emisiile generate de combustibilii fosili cresc, specialiștii în climă estimau că rezervele terestre de carbon vor rămâne stabile sau se vor mări pe parcursul secolului curent. Cu toate acestea, numeroase modele climatice calculează această absorbție raportându-se strict la intensitatea fotosintezei și nu la acumularea reală de masă lemnoasă.

„În prezent, majoritatea modelelor presupun că, dacă există fotosinteză, există și creștere. Am descoperit că lucrurile nu stau așa”, a declarat Mukund Palat Rao, specialist în ciclul carbonului la Observatorul Terestru Lamont-Doherty din cadrul Universității Columbia și autor principal al cercetării.

„Doar pentru că există mai multă fotosinteză, acest lucru nu înseamnă neapărat o creștere mai mare a arborilor în viitor”, a adăugat expertul.

În regiunile din estul Statelor Unite, cercetătorii au observat că aproximativ 36% din absorbția anuală de carbon avea loc după ce arborii se opreau din creștere, la sfârșitul verii. În schimb, în zonele monitorizate din California, acest procent a fost de aproximativ 26%.

Măsurători mult mai amănunțite efectuate în patru puncte specifice au indicat că dezvoltarea lemnului este limitată la perioadele cu temperaturi moderate și umiditate optimă. Din păcate, aceste intervale devin tot mai rare din cauza încălzirii globale, care intensifică valurile de căldură și perioadele de secetă prelungită.

Rao a explicat dinamica acestui fenomen: „În momentul în care apar condiții uscate și calde, activitatea de creștere se oprește aproape instantaneu, în timp ce fotosinteza pare să continue la un nivel ușor redus.”

Un raport publicat recent subliniază că omenirea trebuie să implementeze tehnologii noi pentru extragerea dioxidului de carbon din atmosferă într-un ritm chiar mai alert decât cel de adoptare a panourilor solare. În prezent, acțiunile terestre precum împăduririle reprezintă marea majoritate a eforturilor umane de reducere a poluării, în timp ce sistemele mecanice și procesele chimice sunt responsabile pentru doar 0,1% din cele 2,2 miliarde de tone de dioxid de carbon eliminate anual la nivel mondial.

Oamenii de știință își continuă cercetările pentru a stabili dacă această decuplare între fotosinteză și creșterea lemnului se manifestă și la alte specii de arbori sau în alte regiuni ale globului. Ei avertizează că abilitatea pădurilor de a stoca carbon pe perioade îndelungate este dictată de direcționarea substanțelor absorbite către trunchi și ramuri.