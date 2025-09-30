Netflix lansează un nou sezon al unei drame de epocă despre dragoste, pierderi și viață veșnică

Atunci când „Interview With the Vampire” a avut premiera pe AMC în 2022, iubitorii genului horror-romantic anticipau că va fi o dramă obișnuită. Totuși, serialul inspirat din popularele romane „Cronicile vampirilor” scrise de Anne Rice a depășit așteptările, oferind mult mai mult decât un simplu clișeu.

Unul dintre cele mai apreciate seriale fantasy din ultimii zece ani a fost recent adăugat în lista Netflix, spre bucuria abonaților. Producția, care s-a bucurat deja de un succes considerabil, are un nou sezon disponibil acum pe platforma de streaming.

Inspirată de o serie de romane de mare succes și oferind o reinterpretare modernă a unui film celebru din anii '90, această dramă fascinantă și plină de mister va fi pe placul iubitorilor de povești de domeniul fantasticului.

Mai trebui subliniat faptul că „Interviu cu un vampir” aduce o nouă formă poveștii clasice scrisă de Anne Rice, în care au jucat Brad Pitt și Tom Cruise.

De această dată, personajul Louis de Pointe du Lac este adus la viață de Jacob Anderson, un om înstărit din New Orleans-ul anilor 1910, care ajunge sub influența misteriosului vampir francez, Lestat de Lioncourt jucat de actorul Sam Reid.

Louis reia legătura cu jurnalistul Daniel Molloy, interpretat de Eric Bogosian, cel care îl intervievase inițial în anii ’70, și acceptă să își rememoreze trecutul, o poveste complicată după apariția Claudiei, o tânără vampiră, interpretată de Bailey Bass.

Ambele sezoane ale serialului, primul cu șapte episoade, iar al doilea cu opt, au fost apreciate atât de critici, cât și de fani pentru prestațiile actoricești și pentru felul în care abordează teme de actualitate, precum rasa și sexualitatea, subiecte tratate superficial sau ignorate în adaptările anterioare.

Jacob Anderson a spus că una dintre cele mai dificile provocări ale sale ca actor a fost să se asigure că modul în care își folosește vocea nu pare întâmplător.

De exemplu, el a perceput mereu că personajul Louis preluase într-o oarecare măsură stilul de vorbire al lui James Baldwin, adică un fel de voce afectată și nu dorea acest lucru. Iar pe măsură ce personajul își regăsește identitatea, revine și accentul său natural din New Orleans.

Anderson a încercat să redea această schimbare într-un mod care să pară deliberat, nu ca o simplă oscilație între accente. Dar, mai spune actorul, „lucrurile pe care le faci intenționat par adesea greșeli, iar greșelile par adesea intenționate”, scrie express.co.uk