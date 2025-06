Monden Filmul fenomen care a cucerit topurile în doar câteva zile. O poveste fascinantă ce-ți taie răsuflarea







Filmele pentru toate vârstele au revenit în atenția cinefililor și au dominat box-office-ul. Un lungmetraj live-action a reușit să detroneze producția care domina până acum clasamentele.

Noul film a avut un real succes

How to Train Your Dragon, produs de Universal și DreamWorks Animation, a înregistrat un debut spectaculos la nivel global. Încă din primele zile de la lansarea în cinematografe, noul film s-a apropiat de pragul de 200 de milioane de dolari.

În paralel, Lilo & Stitch, adaptarea live-action marca Disney, continuă să aibă un parcurs impresionant, depășind suma de 850 de milioane de dolari după doar patru weekenduri, perioadă în care a dominat box office-ul.

Povești captivante

Ambele producții sunt destinate publicului format din familii și copii, însă reușesc, în ciuda concurenței directe, să atragă un număr impresionant de spectatori în cinematografe.

How to Train Your Dragon a înregistrat încasări de 114 milioane de dolari din 81 de piețe internaționale, consolidându-și poziția de lider la box office-ul mondial. De asemenea, filmul a ocupat primul loc și în America de Nord, unde a strâns 83 de milioane de dolari. La nivel global, pragul atins a fost 197,8 milioane de dolari în primul weekend de lansare.

Primul film How to Train Your Dragon a apărut în 2010

Regizorul canadian Dean DeBlois este responsabil atât pentru scenariul, cât și pentru regia remake-ului How to Train Your Dragon, care a fost realizat cu un buget de producție de 150 de milioane de dolari.

DeBlois a dat lovitura și cu filmul original din 2010. Acesta a avut o continuare în 2014. În 2019, fanii s-au bucurat de How to Train Your Dragon: The Hidden World din 2019. Acum, aceștia au ocazia să afle în ce direcție se îndreaptă personajele.

Trilogia animată regizată de Dean DeBlois a generat venituri totale de 1,6 miliarde de dolari la nivel mondial. Povestea noului film live-action are loc în satul viking imaginar Berk și îl urmărește pe Hiccup, un adolescent care are o legătură strânsă cu un dragon rănit. De asemenea, o continuare a acestei adaptări live-action ar urma să apară în anul 2027.

„Lilo & Stitch”, o aventură pentru cei mici

În următoarea perioadă, „Lilo & Stitch” ar putea depăși pragul de un miliard de dolari din încasări. Comedia surprinde aventurile unei creaturi extraterestre, care încearcă să își găsească locul printre oamenii de pe Pământ.

Până acum, aceasta a acumulat 491 de milioane de dolari în afara Statelor Unite și un total global de 858 de milioane de dolari.

În prezent, comedia ocupă poziția a doua în topul filmelor cu încasări record în 2025. Aceasta a fost depășită doar de „Minecraft Movie”, care a strâns 951 de milioane de dolari.

Lansat încă din aprilie, „Minecraft Movie” a început să fie retras din multe cinematografe, iar experții nu cred că mai poate ajunge la pragul de un miliard, ară revista Variety.

„Mission: Impossible – The Final Reckoning”, un eșec?

Filmul „Mission: Impossible – The Final Reckoning” cu Tom Cruise a trecut pragul de 500 de milioane de dolari din încasări globale, însă multe voci au susținut că acesta ar reprezentanta un eșec financiar pentru studioul Paramount. Zilele trecute, producția a generat 21 de milioane de dolari în 66 de țări.

O parte din încasările acestuia provin din piața nord-americană, însă costurile de producție s-au ridicat 400 de milioane de dolari sunt foarte ridicate. În plus, cinematografele rețin aproape jumătate din veniturile obținute din bilete. Astfel, filmul nu ar putea atinge pragul de rentabilitate.