Monden Un film celebru revine pe marile ecrane. Fanii comediilor vor fi în extaz







După patru decenii de la lansare, unul dintre cele mai îndrăgite filme de comedie se întoarce pe marile ecrane. Este vorba despre „Spaceballs”, celebra parodie după Star Wars, care a devenit un adevărat fenomen în rândul fanilor. Mel Brooks anunțat că îndrăgita comedie va avea o continuare. Mai mult, el a confirmat că se va implica direct în acest proiect.

Un film cunoscut revine pe marile ecrane

Mel Brooks le-a transmis fanilor că umorul va fi ingredientul principal în noua producție. Deși nu a oferit încă detalii legate de data lansării, iubitorii filmelor de comedie s-au arătat încântați de această veste.

El a dat asigurări că „Spaceballs revine cu noi aventuri și glume pe măsură”.

Comedia „Spaceballs” revine pe marile ecrane, pregătită să stârnească hohote de râs în rândul fanilor nostalgici. Continuarea filmului din 1987 a fost anunțată de Mel Brooks, legendarul regizor în vârstă de 98 de ani.

Mel Brooks va reveni în lumina reflectoarelor

Mel Brooks a anunțat că nu se va limita doar la rolul de producător al comediei, ci va reveni și în fața camerelor cu îndrăgitul personaj Yogurt. Cu sarcasmul său inconfundabil și replicile pline de umor, Yogurt va avea parte de noi peripeții comice.

„V-am spus că ne vom întoarce. După 40 de ani, ne-am întrebat ce își doresc fanii… dar în schimb, facem acest film.”, a afirmat marele actor.

„Spaceballs 2” prinde contur sub regia lui Josh Greenbaum, cunoscut pentru comedia „Barb and Star Go to Vista del Mar”. În continuarea îndrăgitei parodii, rolul principal va fi interpretat de actorul Josh Gad.

Odată cu anunțul implicării sale în proiect, Gad le-a promis fanilor că se vor bucura de un film bun.

„Eram acel copil care a văzut Spaceballs înainte de a vedea Star Wars și m-am întrebat de ce cineva ar face un remake dramatic al clasicului semnat Mel Brooks. Așadar, este cel mai mare cadou al vieții mele să pot contribui acum, alături de Mel și această echipă incredibilă, la realizarea unei continuări a filmului care l-a inspirat pe George Lucas”, a explicat Josh Gad.

Continuarea celebrului film de comedie, așteptată de milioane de fani

Detaliile legate de distribuția completă a filmului „Spaceballs 2” nu au fost anunțate oficial, însă în presa internațională circulă informații potrivit cărora Rick Moranis ar urma să revină pe marele ecran în rolul emblematicului Dark Helmet.

Actorul, considerat una dintre figurile de marcă ale comediei din anii ’80 și ’90, nu a mai apărut într-un film live-action de peste 20 de ani. Alături de el, Bill Pullman este așteptat să-și intre în rolul lui Lone Starr. De asemenea, Keke Palmer va face parte din acest nou capitol al faimoasei parodii.

Proiectul este realizat sub semnătura Amazon MGM, iar lansarea oficială a filmului este programată pentru anul 2027.