Social Primul cinema rooftop din România, inaugurat la Timișoara







Primele proiecții în aer liber, pe acoperișul Cinema Studio Timișoara, au avut loc la finele săptămânii trecute. E singurul cinema pe acoperiș. Cinema Studio Timișoara este al treilea cinematograf pe care Primăria l-a reabilitat complet. Intenția Primăriei Timișoara este ca această locație să devină bijuteria cinematografică a orașului.

Cinefilii, așteptați la proiecții sub cerul liber, doar pe o terasă din Timișoara

Noua sala de cinema sub cerul liber s-a bucurat de aprecierea publicului încă de la prima reprezentație. Terasa-cinema poate găzdui 80 de spectatori. Accesul este asigurat direct cu liftul din incinta cinematografului.

"E singurul cinematograf din România cu o sală sub cerul liber, pe acoperiș. Am redeschis Cinema Studio la finalul anului trecut, după o modernizare completă: am păstrat fațada art deco și am reconstruit tot restul. Are deja două săli active, iar odată cu venirea verii, am inaugurat și terasa în seara asta. A fost, bineînțeles, sold out“, a spus primarul Dominic Fritz.

Cinema Studio Timișoara, bijuteria cinematografică a orașului

Pe lângă faptul că Cinema Studio Timișoara e unicul din țară unde vezi filme pe o terasă în aer liber, orașul de pe Bega este singurul din România cu o rețea activă de cinematografe . Rețeaua e formată din cinematografele : Victoria, Timiș, Studio și Freidorf. Toate au fost reabilitate de primărie pentru promovarea culturii cinematografice și a educației prin film.

Sala de cinema e situată, practic, deasupra acoperișurilor din centrul Timisoarei. Aici vor fi proiectate filme vineri, sâmbătă și duminică. În fiecare seară, cinefilii sunt așteptați începând cu ora 21,00. Proiecțiile vor începe la lăsarea serii, în jurul orei 21,30. "Este un cinematograf cu totul special, gândit de comunitatea din Timișoara, de asociațiile de profil, în parteneriat cu Primăria. L-am redeschis și activăm fiecare bucățică din el, pentru a deveni bijuteria cinematografică a orașului”, a declarat Ioana Dragomirescu, managerul cinematografelor Primariei Timisoara.