Companiile aeriene din întreaga lume duc o competiție tot mai acerbă pentru pasagerii cu venituri ridicate, iar noul câmp de luptă este unul surprinzător: toaleta din avion. În timpul summitului Airline Leader Summit organizat de Centrul pentru Aviație (CAPA) la Berlin, președintele Emirates, Tim Clark, a anunțat că lucrează la introducerea unor băi private în cabinele de primă clasă, potrivit CNN.

Deși poate părea un detaliu minor, specialiștii din industrie consideră că îmbunătățirea facilităților sanitare poate deveni un element decisiv în cursa pentru lux, un segment care generează venituri de miliarde de dolari anual.

„Lucrez la băi private în cabinele de primă clasă. Vreau ca toată lumea să audă asta, astfel încât toți să fugă imediat să afle cum pot introduce băi în suitele de la clasa întâi”, a declarat Clark.

Potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), cabinele business și first class generează aproximativ 15% din veniturile provenite din transportul de pasageri, deși reprezintă doar 3% din numărul total al călătorilor.

Totodată, numărul pasagerilor care au ales clase premium a crescut la nivel mondial cu 11,8% în 2024, ajungând la aproape 117 milioane de persoane, depășind ritmul de creștere al segmentului economic.

Marile companii aeriene investesc sume impresionante pentru a-și diferenția oferta. Air France a lansat anul trecut noua suită La Première, descrisă drept un „sanctuar personalizat” de aproximativ 3,5 metri pătrați, dotat cu pat complet și garderobă proprie.

În aceeași perioadă, Lufthansa a prezentat noua generație de cabine Allegris, un proiect pentru care compania germană a investit aproximativ 2,5 miliarde de euro.

În Statele Unite, Delta Air Lines pregătește o nouă configurație premium cu 44 de locuri la clasa întâi, în timp ce așteaptă introducerea viitoarelor suite cu paturi complet rabatabile.

Totuși, în ciuda investițiilor masive, majoritatea companiilor aeriene continuă să ofere băi comune pentru pasageri premium.

O excepție notabilă este Etihad Airways, care încă din 2015 a introdus The Residence, un apartament aerian cu trei încăperi și baie privată, considerată singura facilitate de acest tip disponibilă în prezent în aviația comercială.

Ideea băilor private nu este însă doar o viziune îndrăzneață. Airbus a prezentat recent conceptul noii generații de cabine first class pentru aeronava A350-1000.

Piesa centrală a proiectului este o suită de mari dimensiuni destinată pentru doi pasageri, care include pat dublu, zonă de schimb, minibar privat și baie proprie.

Potrivit lui Ingo Wuggetzer, director de marketing pentru cabine la Airbus, tendința dominantă în segmentul premium este căutarea unei intimități totale.

„Acum toată lumea se îndreaptă către suite cu uși închise, pereți înalți și spații complet separate”, a explicat acesta.

Oficialul Airbus spune că și-ar dori personal să călătorească într-o astfel de cabină.

„Mi-ar plăcea să zbor într-un astfel de spațiu, unde să nu fie nevoie să ieși și să folosești toaleta comună dacă îți dorești cu adevărat intimitate”, a afirmat Wuggetzer.

Pentru a face posibilă instalarea unor băi private, Airbus propune mutarea toaletelor, spațiilor de depozitare și a scării echipajului într-un modul central amplasat în apropierea cabinei piloților. Astfel, zona centrală a aeronavei poate fi transformată într-o suită exclusivistă cu suprafață extinsă.

Conceptul Airbus este rezultatul a 18 luni de discuții cu companii aeriene și pasageri premium. Totuși, producătorul susține că proiectul reprezintă doar o bază de pornire, iar fiecare operator aerian își va putea personaliza viitoarele cabine.

„Este vorba despre înțelegerea nevoilor utilizatorului final. Nu noi construim produsul final, ci oferim posibilitatea de a-l crea”, a explicat Wuggetzer.

Potrivit acestuia, spațiul generos al viitoarelor suite ar putea găzdui facilități dintre cele mai diverse, de la zone de relaxare și socializare până la săli de exerciții fizice sau chiar saune.

În ciuda faptului că unele companii reduc numărul locurilor de first class și investesc mai mult în business class, Airbus este convins că segmentul de lux va continua să existe.

„Numărul locurilor de first class per avion scade, dar acest lucru este intenționat. Reducerea lor crește exclusivitatea, iar exclusivitatea este esențială pentru imaginea unei companii aeriene”, a spus Wuggetzer.

Acesta compară clasa întâi cu modelele de vârf din industria auto.

„La fel ca orice producător auto, ai nevoie de un model-fanion. Chiar dacă nu este accesibil pentru majoritatea oamenilor, acesta atrage atenția și contribuie la consolidarea brandului”, a adăugat reprezentantul Airbus.

Potrivit companiei europene, zece clienți au comandat deja aeronave A350 echipate cu cabine first class, iar mai multe companii se află în negocieri pentru adoptarea unor elemente din noul concept. Primele aeronave cu astfel de facilități ar putea intra în serviciu în jurul anului 2030.