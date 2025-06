Monden Filmul de 1,2 miliarde de euro, pe Netflix: Trădare, conflicte interne și dileme morale







Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious) va fi disponibil pe Netflix din 22 iunie 2025, după ce a fost lansat anterior pe Prime Video.

Fanii francizei Fast & Furious vor putea urmări al optulea film din serie, intitulat „Fast & Furious 8” sau „The Fate of the Furious”, pe platforma de streaming Netflix începând cu data de 22 iunie 2025. Informația a fost publicată de site-ul Sortir à Paris, care anunță că producția va fi accesibilă pe această platformă după o perioadă de exclusivitate pe Prime Video.

Lansarea pe Netflix vine ca parte a unui plan mai larg de reintroducere a filmelor din franciză în biblioteci de streaming cu acoperire internațională, pentru a revitaliza interesul publicului în contextul apariției unui nou titlu din serie.

Fast & Furios 8 a migrat de pe Prime Video pe Netflix

Fast & Furious 8 a fost anterior disponibil pentru vizionare pe Prime Video, serviciul de streaming deținut de Amazon. În acest context, utilizatorii abonați la această platformă au avut acces anticipat la film, fără a fi necesară o achiziție separată.

Trecerea filmului de pe Prime Video pe Netflix face parte dintr-un acord de redistribuire, în care mai multe titluri din franciză vor fi reintroduse pe diferite platforme, pentru a atinge un public mai larg și a valorifica interesul constant al fanilor.

Despre film: distribuție și regie

Fast & Furious 8 este regizat de F. Gary Gray și îi are în rolurile principale pe Vin Diesel (Dominic Toretto), Dwayne Johnson (Luke Hobbs), Jason Statham (Deckard Shaw) și Charlize Theron (Cipher), aceasta din urmă debutând ca antagonist în franciză.

Lansat inițial în cinematografe în 2017, filmul reprezintă o continuare directă a evenimentelor din Fast & Furious 7. Marchează o schimbare de ton. Se concentrează mai mult pe trădare, conflicte interne și dileme morale.

Cipher, personajul negativ principal, reușește să-l atragă pe Dominic Toretto într-un complot care pune în pericol siguranța globală. Îi forțează echipa să colaboreze cu foști inamici pentru a restabili echilibrul.

Un succes de box-office cu impact global

Fast & Furious 8, disponibil acum pe Netflix, a fost un succes comercial major. La nivel mondial, filmul a înregistrat încasări de peste 1,2 miliarde de dolari, potrivit Box Office Mojo, devenind astfel unul dintre cele mai profitabile titluri ale anului 2017.

Rețeta succesului a inclus o combinație de distribuție internațională solidă. Scene de acțiune spectaculoase și o echipă de actori cunoscuți. În plus, filmul a beneficiat de filmări în locații diverse. Locațiile alese au fost Cuba, Islanda, New York și Germania.

Elemente spectaculoase și momente memorabile

Printre scenele cele mai comentate ale filmului se numără:

Urmărirea cu un submarin pe o câmpie înghețată din Islanda;

Confruntarea dintre Dwayne Johnson și Jason Statham într-o închisoare de maximă securitate;

Răsturnarea de situație în care Dominic Toretto devine, aparent, inamicul echipei sale.

Aceste momente au fost menționate de critici drept puncte forte ale filmului, consolidând imaginea seriei ca una dintre cele mai spectaculoase din cinematografia de acțiune contemporană.

Locații de filmare și efecte speciale

Filmările pentru Fast & Furious 8 s-au desfășurat în mai multe colțuri ale lumii. Echipa de producție a colaborat cu autoritățile locale din Cuba pentru a organiza filmări în Havana – un fapt remarcabil, având în vedere contextul geopolitic și restricțiile anterioare.

Efectele speciale utilizate în film au fost create de echipe cu experiență în scene complexe. Au reușit să ofere un nivel vizual ridicat care a fost apreciat inclusiv de critici.

De ce este relevantă relansarea pe Netflix

Prin includerea în catalogul Netflix, Fast & Furious 8 devine accesibil unui public extins. Într-un context în care serviciile de streaming joacă un rol central în distribuția de conținut cinematografic. Pentru utilizatorii care nu sunt abonați la Prime Video, această relansare oferă o nouă oportunitate de a viziona filmul fără costuri suplimentare, în cadrul abonamentului lor obișnuit.