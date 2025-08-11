Monden Filmul cu Brad Pitt, care a avut cele mai mari încasări din istorie, revine în cinematografe







Actorul Brad Pitt a marcat un moment important în cariera sa, odată cu lansarea celui mai profitabil film în care a jucat până acum. Producția regizată de Joseph Kosinski a generat încasări de 545 de milioane de dolari la nivel global în doar șase săptămâni de la premiera internațională, depășind astfel performanțele anterioare ale actorului.

Potrivit datelor oficiale, până la data de 8 august, filmul „F1” a acumulat venituri totale de peste 552 de milioane de dolari, devansând fostul record deținut de „World War Z” (2013), care ajunsese la 540 de milioane de dolari la nivel mondial.

Acest succes consolidează poziția lui Brad Pitt în topul celor mai influenți actori de la Hollywood, într-un moment în care filmul redevine disponibil în cinematografe.

Brad Pitt interpretează rolul lui Sonny Hayes, un fost campion de Formula 1 care, după o accidentare severă ce l-a forțat să se retragă prematur, revine în competiție pentru a sprijini echipa unui prieten din trecut.

Succesul producției în care joacă actorul american Brad Pitt marchează un moment important pentru Apple TV. Platforma de streaming atinge astfel un nou record de box-office, depășind performanța anterioară a filmului „Napoleon”, regizat de Ridley Scott, care a generat încasări de 221 de milioane de dolari în 2023.

Matt Dentler, responsabil cu lungmetrajele de la Apple Original Films, a transmis într-un comunicat că publicul global a receptat filmul ca pe „o experiență cinematografică intensă și plină de adrenalină”, apreciind colaborarea dintre Joe, Jerry, Brad, Lewis și echipa de producție pentru realizarea unei producții de vară cu impact.

Filmul de acțiune „F1” va beneficia de o relansare limitată în format IMAX în weekendul 8–10 august, urmând să fie proiectat pe scară mai largă începând cu 15 august. Decizia vine în contextul performanței excepționale în box office-ul global, producția devenind cel mai profitabil titlu IMAX de origine hollywoodiană din 2025, cu încasări de peste 85 de milioane de dolari, potrivit The Hollywood Reporter.

Pe fondul succesului filmului, actorul Brad Pitt, în vârstă de 61 de ani, a fost surprins recent pe platourile de filmare din Los Angeles într-o apariție aproape de nerecunoscut.

Brad Pitt lucrează la un nou proiect cinematografic în continuarea „Once Upon a Time in Hollywood” (2019), regizat de Quentin Tarantino. Noul film, intitulat provizoriu „The Adventures of Cliff Booth”, îl readuce pe actor în rolul cascadorului care i-a adus un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Spre deosebire de filmul original, această continuare nu va fi regizată de Tarantino, ci de cineastul David Fincher. Deocamdată, nu este confirmată prezența lui Leonardo DiCaprio în distribuție, în rolul lui Rick Dalton. Lansarea filmului este programată pe platforma Netflix, însă data exactă a premierei nu a fost anunțată oficial, scrie yahoo.com.