Monden Schimbări la Hollywood. Producătorii au alte așteptări acum







Schimbări la Hollywood. Un editorial publicat recent în The New York Times sugerează că industria cinematografică americană traversează o schimbare de paradigmă, îndepărtându-se de tendințele progresiste care au dominat ultimul deceniu.

Autoarea textului, Sharon Waxman – redactor-șef al publicației The Wrap – argumentează că studiourile mari renunță treptat la politicile și conținutul inspirate de mișcările pentru diversitate, egalitate și incluziune (DEI).

Potrivit analizei, această mutare se vede atât în proiectele nou-lansate, cât și în strategiile de promovare. Waxman menționează drept exemplu recenta reeditare a filmului „Basic Instinct” (1992), prezentată într-o variantă descrisă drept „anti-woke”.

În opinia ei, acest tip de repoziționare indică faptul că marile studiouri urmăresc mai puțin subiecte cu mesaj social și mai mult producții cu potențial comercial ridicat, fără un accent vizibil pe corectitudine politică.

Un alt caz invocat este serialul Netflix The Hunting Wives, în care distribuția este formată integral din actori albi, portretizați drept „atractivi și non-politizați”. Pentru Waxman, acest casting uniform contrastează cu politica adoptată de platforme în ultimii ani, când criteriile de diversitate erau promovate intens.

Schimbarea de ton nu se limitează la conținutul serialelor sau filmelor. Editorialul indică și zona publicitară, menționând campania American Eagle cu actrița Sydney Sweeney.

Deși reclama a atras critici online – unii acuzând insinuări cu tentă eugenistă – impactul scandalului în industria de divertisment a fost minim. Waxman notează că, în trecut, o astfel de controversă ar fi generat scuze publice și gesturi reparatorii din partea vedetei implicate, însă acum nu a existat niciun efect major asupra carierei acesteia.

Contextul istoric joacă, de asemenea, un rol important în această reevaluare culturală. După valul de reacții generate de campania #OscarsSoWhite și presiunile pentru creșterea diversității în rândul creatorilor, Hollywood-ul a introdus reguli și obiceiuri interne menite să reflecte mai bine pluralitatea socială.

Acestea au influențat distribuțiile, subiectele și procedurile de aprobare a proiectelor. Însă, conform editorialului, această abordare a creat și frustrări în rândul unor profesioniști, care s-au simțit marginalizați de criteriile impuse.

Waxman vorbește și despre „limite tacite” stabilite în acea perioadă, care ar fi restrâns libertatea creativă în alegerea temelor și a personajelor. Ea precizează că nu doar grupurile conservatoare au reclamat lipsa de diversitate tematică, ci și creatori care nu se regăseau în tiparele impuse.

Autoarea susține că reorientarea industriei era previzibilă, însă revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă ar fi accelerat procesul. Politicile administrației sale, în special opoziția față de inițiativele DEI, ar fi încurajat studiourile să renunțe la practici pe care le considerau controversate sau riscante din punct de vedere comercial.

Schimbarea ar fi vizibilă inclusiv în piața de talente: scenariștii din categorii considerate anterior prioritare – precum autorii queer de culoare – nu mai sunt căutați la fel de intens, iar menționarea pronumelor în semnăturile e-mailurilor nu mai este o practică răspândită în rândul agenților de la Hollywood.