Unde să mergi de Crăciun cu buget redus. Câteva destinații europene ieftine și frumoase

Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, tot mai mulți oameni încep să caute oferte pentru vacanța de Crăciun. Însă, în contextul în care destinațiile populare din Europa sunt costisitoare, specialiștii de la eurochange vin cu alternative accesibile pentru cei care vor să se bucure de sărbători fără să-și golească de tot portofelul.

Laura Evans-Fisk, directoarea departamentului digital și de relații publice de la „Eurochange”, susține că pentru unii, Crăciunul înseamnă confortul casei, în timp ce alții preferă să exploreze destinații noi. Există însă percepția greșită că o vacanță în străinătate este automat mai scumpă. Analiza sa arată contrariul: în multe cazuri, o escapadă în Europa poate costa mai puțin decât o vacanță în țara ta.

Un exemplu concret oferit de Laura Evans-Fisk: o familie poate petrece Crăciunul în Polonia, beneficiind de zboruri și cazare într-un loc deosebit pentru aproximativ 850 de euro, o sumă adesea mai mică decât cea necesară pentru închirierea unei cabane la munte.

Pornind de la aceste constatări, experta a propus câteva orașe europene care oferă o atmosferă magică de Crăciun și prețuri accesibile, fiind alternative atractive pentru cei care își doresc un Crăciun memorabil, dar ieftin.

Zakopane, stațiunea montană situată în inima Munților Tatra, este una dintre cele mai atractive destinații de iarnă din Polonia. Între 23 și 28 decembrie, un sejur aici poate începe de la doar 84 de lire sterline pentru un bilet de avion și 264 de lire pentru cazarea unei familii de patru persoane, o opțiune accesibilă pentru cei care își doresc o vacanță festivă autentică.

Recunoscută drept una dintre cele mai bune stațiuni de schi din țară, Zakopane oferă un decor spectaculos, cu vârfuri acoperite de zăpadă și un aer de sărbătoare autentic. Atmosfera caldă și tradițiile locale transformă orașul într-un loc ideal pentru petrecerea Crăciunului, fie că ești pasionat de sporturile de iarnă sau pur și simplu cauți o escapadă într-un cadru pitoresc.

La doar două ore de mers cu mașina din Cracovia, Zakopane reușește să combine farmecul unei zone retrase cu orașul turistic. Piețele de Crăciun din centrul orașului abundă în preparate tradiționale, vin fiert aromat și suveniruri lucrate manual, completând perfect experiența unei sărbători de neuitat.

Pentru cei care caută o experiență de sărbători diferită, Georgia se conturează ca o opțiune promițătoare, mai ales în perioada 23–28 decembrie. Potrivit specialistului în turism Laura Evans-Fisk, aici cazarea este accesibilă, începând de la 600 de euro pentru o familie Kakheti, inima regiunii viticole a Georgiei, se remarcă printr-un peisaj pitoresc și o cultură vinicolă profund înrădăcinată.

„Este o destinație adesea trecută cu vederea de turiști, dar care oferă o alternativă atrăgătoare pentru sărbători, mai ales pentru cei care preferă un Crăciun cu temperaturi mai blânde”, a explicat Laura.

În această perioadă, cramele din Kakheti se transformă în gazde festive, organizând evenimente speciale de Crăciun și degustări de vinuri produse printr-o metodă tradițională veche de secole. Vinurile sunt învechite în vase mari din lut îngropate în pământ, care păstrează aromele autentice ale băuturii emblematice a regiunii.

Köln se remarcă ca fiind drept unul dintre cele mai vibrante orașe europene în perioada sărbătorilor de iarnă. Atmosfera de poveste este completată de faimoasele piețe de Crăciun, dintre care cea mai impresionantă este chiar în fața impunătoarei Catedrale (foto) – un simbol al orașului.

Pentru cei care plănuiesc o escapadă de sezon, prețurile biletelor de avion în perioada 23–28 decembrie pornesc de la 180 de euro de persoană, ceea ce face din Köln o alegere tentantă și accesibilă.

Pe lângă forfota piețelor, vizitatorii se pot bucura de o plimbare de-a lungul malurilor râului Rin, care în această perioadă se transformă într-un decor festiv spectaculos.

În inima Alpilor francezi, Courchevel se transformă în luna decembrie într-un tărâm de basm. Satele alpine capătă un farmec aparte, decorate cu mii de luminițe și ornamente festive, oferind vizitatorilor atmosfera autentică a unui Crăciun tradițional, în decorul spectaculos al munților înzăpeziți.

Deși este recunoscută drept una dintre cele mai exclusiviste destinații montane din Europa, Courchevel nu este rezervată doar celor cu bugete generoase.

Cu puțină planificare, vacanța de iarnă aici poate fi surprinzător de accesibilă. Spre exemplu, o familie de patru persoane poate găsi pachete de cazare pentru cinci nopți începând de la aproximativ 800 de euro, prețuri care pot rivaliza cu multe stațiuni din țara ta.

Pe lângă pârtiile renumite de schi, Courchevel oferă o gamă largă de activități dedicate familiilor: lecții de schi pentru cei mici, patinoare, dar și plimbări cu sania trasă de câini, „experiențe care transformă Crăciunul într-o adevărată aventură de iarnă”, a punctat Laura Evans-Fisk, potrivit express.co.uk.