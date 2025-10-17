Piața imobiliară de lux. Unde se vând cele mai scumpe case din România

Piața imobiliară de lux atrage atenția prin proprietăți spectaculoase, dar și prin prisma prețurilor extrem de piperate. De la vile interbelice cu valoare istorică până la reședințe moderne, dotate cu tehnologie de ultimă generație, segmentul premium rămâne activ, în ciuda fluctuațiilor economice din ultimii ani. Bogdan Severin, director de vânzări al portalului imobiliar Imopedia, afirmă că în Capitală sunt scoase la vânzare cele mai scumpe case din România.

Potrivit acestuia, luxul în imobiliare nu se rezumă doar la un preț ridicat. Pe lângă locație, o casă sau un apartament de lux se remarcă printr-o arhitectură deosebită, care combină confortul cu funcționalitatea. De asemenea, finisaje premium întregesc acest tablou.

Tehnologia modernă joacă, de asemenea, un rol esențial, oferind confort și eficiență energetică, în timp ce intimitatea și siguranța devin priorități pentru proprietari.

Accesul facil la servicii și facilități de top, cum ar fi spații de relaxare, centre de fitness sau zone verzi private, completează imaginea unei reședințe de lux.

„Luxul în imobiliare nu înseamnă doar un preț ridicat, ci o combinație armonioasă între locație exclusivistă, arhitectură remarcabilă, finisaje premium, tehnologie modernă, intimitate, siguranță și acces la servicii și facilități de top. Proprietățile de lux se disting prin unicitate, rafinament și atenția la detalii — de la calitatea materialelor folosite până la amenajarea spațiilor exterioare”, a explicat Bogdan Severin, exclusiv pentru EVZ.

Cum era de așteptat, cele mai scumpe case sunt scoase la vânzare în Capitală.

„Cele mai scumpe proprietăți imobiliare din România se află, fără îndoială, în București, în zonele consacrate ale segmentului premium: Primăverii, Aviatorilor, Dorobanți Capitale, Kiseleff, iar mai nou și în Pipera – Iancu Nicolae, unde s-au dezvoltat numeroase ansambluri rezidențiale de lux. Pe segmentul apartamentelor, prețurile record se regăsesc tot în aceste cartiere, în proiecte noi, exclusiviste, cu finisaje de top și facilități premium”, adaugă el.

Directorul de vânzări al celui mai vechi portal imobiliar din România a oferit câteva exemple relevante în acest sens, care reflectă nivelul pieței de lux din Capitală. Printre cele mai spectaculoase proprietăți disponibile se numără o vilă art-deco din zona Dorobanți, cu 15 camere și o suprafață utilă de 1.800 mp, ce combină eleganța arhitecturii interbelice cu spații generoase și detalii rafinate. Aceasta este scoasă la vânzare pentru 15 milioane de euro.

O altă proprietate de lux se află în zona Piața Romană: o clădire impunătoare, reprezentativă pentru stilul arhitectural al centrului Bucureștiului, disponibilă la prețul de 11 milioane de euro.

Palatul Woroniecki, situat pe Bulevardul Kiseleff, se numără printre cele mai valoroase și elegante clădiri istorice din Capitală, fiind oferit spre vânzare pentru 7.150.000 de euro.

Construit în 1940 și proiectat de arhitectul Alexandru Zaharia, palatul a păstrat toate caracteristicile originale, păstrând farmecul și atmosfera perioadei 1920–1945. Deși nu este clasificat ca monument istoric, clădirea excepțională reflectă avântul societății românești din prima jumătate a secolului XX, fiind un exemplu de patrimoniu arhitectural deosebit.

„Impunătorul palat, care are 18 camere și o suprafață utilă de 684,60 mp, a aparținut prințesei Adina Woroniecka, văduva lui Take Ionescu, prim-ministru al României Mari între 1921 și 1922, recăsătorită în 1929 cu prințul polonez Korybut Woroniec”, explică Bogdan Severin.

În cartierul Dorobanți, o vilă interbelică se vinde cu 5.500.000 de euro.

„Vilă interbelică în zona Dorobanți – Strada Ankara – o proprietate elegantă, cu 10 camere și o suprafață utilă de 500 mp, care îmbină farmecul epocii interbelice cu confortul modern, având un preț de 5.500.000 de euro. Aceste exemple confirmă faptul că Bucureștiul rămâne centrul pieței imobiliare de lux din România, concentrând cele mai valoroase și spectaculoase proprietăți, fie că vorbim despre reședințe istorice cu o poveste aparte sau despre vile și apartamente contemporane, construite la cele mai înalte standarde”, a mai spus reprezentantul portalului imobiliar.