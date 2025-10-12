Cum se sting corect datoriile la întreținere. Decizia Înaltei Curți de Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a clarificat modul în care trebuie imputate plățile pentru restanțele la întreținere, oferind îndrumări precise pentru proprietari, administratori și cenzori, astfel încât să fie evitate neclaritățile privind ordinea stingerii datoriilor.

Decizia, pronunțată prin hotărârea nr. 1508/2015 din 4 iunie 2015, stabilește reguli clare pentru situațiile în care un proprietar are mai multe datorii restante. ÎCCJ arată că imputarea plăților trebuie realizată conform principiilor prevăzute de fostul articol 1113 din Codul Civil și de actualul articol 1509 din Noul Cod Civil.

Astfel, în funcție de natura și caracteristicile datoriilor:

Dacă există datorii scadente și nescadente, plata se aplică întâi asupra datoriei scadente, indiferent de preferința debitorului;

Dacă toate datoriile sunt scadente, suma achitată se impută mai întâi asupra celei mai oneroase pentru debitor, adică asupra acelei datorii care implică cel mai mare dezavantaj;

Dacă datoriile sunt scadente și la fel de oneroase, plata se impută mai întâi asupra celei mai vechi;

Dacă toate datoriile sunt scadente, egale ca vechime și onerozitate, plata se distribuie proporțional între acestea.

ÎCCJ precizează că regulile pot fi adaptate de instanțe, care, pe baza probelor, pot decide cum este imputată o plată către o datorie.

„Înalta Curte a mai precizat că dispoziţiile legale care reglementează imputaţia plăţii au caracter supletiv, fiind la suverana apreciere a instanţei, pe baza probelor administrate, împrejurarea că o sumă achitată a fost imputată asupra unei anumite datorii. (Decizia 1508/2015 din 04.06/2015 ICCJ)”, a explicat Gelu Pușcaș de la „Consultanța Asociații Proprietari” pe Facebook.

Un administrator de bloc din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv, după ce ar fi delapidat aproape un milion de lei proveniți din plățile locatarilor pentru utilități, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj.

Cazul nu este izolat. În ultimii ani, mai multe asociații de proprietari s-au confruntat cu situații similare. Legislația prevede mecanisme prin care locatarii pot verifica modul în care sunt gestionate fondurile asociației și se pot asigura că facturile și cheltuielile comune sunt achitate corect.

Atenția la semnele posibile de fraudă, transparența în raportările financiare și verificările periodice pot preveni pierderi financiare importante și protejează interesele locatarilor.

Legea nr. 196/2018 stabilește că administratorul de bloc este obligat să gestioneze transparent și corect fondurile asociației de proprietari. Acesta trebuie să achite la timp facturile pentru utilități și să publice lunar, pe avizier, situația cheltuielilor.

Toate încasările și plățile trebuie efectuate prin contul bancar al asociației, iar proprietarii au dreptul să solicite oricând documentele justificative pentru a verifica modul în care sunt gestionate fondurile.