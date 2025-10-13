Asociația, obligată să achite chiria pentru un apartament nelocuibil. Drepturile mai puțin cunoscute ale proprietarilor

După ce s-a trezit în situația în care nu a mai putut locui în propriul apartament din cauza unor infiltrații apărute la acoperișul blocului, un proprietar din România a început o luptă aprigă cu asociația de proprietari. Acesta s-a mutat temporar într-un apartament închiriat și a dus disputa în instanță. Judecătorii au decis că asociația trebuie să suporte atât costurile reparațiilor, cât și plata chiriei proprietarului pe întreaga perioadă în care locuința a fost nelocuibilă, arată avocatul Gelu Pușcaș.

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, de la Consultanță Asociații Proprietari, proprietarul a urmat toți pașii legali: a notificat asociația, a cerut efectuarea reparațiilor în termenul prevăzut de lege, s-a mutat temporar într-un apartament închiriat și a informat asociația despre situație. Ultimul pas a fost să se adreseze instanței de judecată.

„Instanța a obligat asociația să repare acoperișul …și să-i plătească lunar chiria până la finalizarea lucrărilor! Legea îl protejează, pentru că a urmat procedura. Tu ai o cotă din toate părțile comune, fie că locuiești la etajul 10 sau la parter. Nu vrei să plătești pentru acoperiș? Instanța nu te întreabă dacă vrei – ești obligat prin lege. Nu doar prin Legea 196, ci și prin Codul Civil”, arată avocatul.

Întreținerea părților comune ale unui bloc sunt aspectele care stârnesc tensiuni între proprietari, mai ales în cazul lucrărilor de amploare, cum sunt reparațiile teraselor sau ale acoperișurilor. Adesea, locatarii de la etajele inferioare refuză să contribuie financiar, deși legislația îi obligă să participe la cheltuieli.

Din septembrie 2018, vechea legislație privind asociațiile de proprietari a fost înlocuită de Legea nr. 196/2018, care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor, precum și administrarea condominiilor. Noul cadru legal clarifică drepturile și obligațiile proprietarilor în privința întreținerii, modificării și utilizării locuinței, precum și regulile de funcționare a asociațiilor.

Potrivit Legii 196/2018, proprietarii trebuie să participe financiar la întreținerea și reparația părților comune ale imobilului, indiferent de etajul la care locuiesc. Fondul de reparații anual, aprobat de asociație, este destinat consolidării clădirii, reabilitării termice și îmbunătățirii proprietății comune.

Spațiile comune prevăzute de lege includ scările, locurile de trecere, instalațiile de apă și canalizare, acoperișul, terasele, fațadele, pivnițele, boxele, uscătoria, spălătoria, antenele colective, ascensorul și interfonul. Prin urmare, toate lucrările de reparație a terasei blocului trebuie finanțate de toți proprietarii, fără excepție, indiferent de etajul în care locuiesc.