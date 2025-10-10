Un parlamentar ne costă cât două apartamente: 145.000 de euro pe an

Premierul Ilie Bolojan a declarat că susține reducerea numărului de parlamentari la 300, măsură pe care o consideră un angajament față de alegători, chiar dacă nu va îmbunătăți calitatea legislativului. „Ar fi anormal ca, dacă eu susțin pe rol și eu sunt în Parlament și votez, după șase luni să-mi schimb părerea”, a spus Bolojanla B1 TV.

România are în prezent 465 de parlamentari, iar fiecare dintre ei costă statul aproximativ 145.000 de euro pe an, cam cât două apartamente, ceea ce înseamnă cheltuieli totale de peste 67 de milioane de euro anual.

Bolojan a precizat că este important ca reducerea să respecte proporția normală de reprezentare a minorităților.

România are în prezent 465 de parlamentari, dintre care 331 de deputați și 134 de senatori. Dacă proiectul propus de USR în luna mai ar fi adoptat, 165 de mandate ar fi eliminate.

Un parlamentar român are o remunerație totală lunară de aproximativ 12.000 de euro, din care:

-18.700 lei (3.670 euro) – indemnizație brută;

-35.000 lei (6.870 euro) – sumă forfetară;

-4.600 lei (902 euro) – cazare;

-1.400 lei (274 euro) – transport;

-700 lei (137 euro) – diurnă.

Venitul net lunar este de circa 10.939 lei (2.146 euro). Parlamentarii beneficiază de vacanță parlamentară de aproximativ 60 de zile vara și 30 de zile în perioada decembrie–ianuarie.

În luna mai, USR a depus un proiect de lege pentru reducerea numărului de parlamentari la 300, proiect susținut și de PNL. Propunerea prevede 200 de deputați și 100 de senatori. Norma de reprezentare va fi calculată în funcție de populația oficială raportată de Institutul Național de Statistică, fiind garantat minimum un senator și un deputat pentru fiecare județ, iar diaspora ar urma să aibă cel puțin două mandate de senator și patru de deputat.

