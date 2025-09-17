Politica

Parlamentarii preferă numerarul: 204 aleși încasează sumele forfetare direct

Parlamentarii preferă numerarul: 204 aleși încasează sumele forfetare directParlamentul României. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin
Din totalul de 464 de parlamentari, 204 senatori și deputați aleg să ridice în numerar suma forfetară, de aproximativ 35.000 de lei, care este destinată cheltuielilor pentru birourile parlamentare, precum salariile angajaților, funcționarea și protocolul. Parlamentarii trebuie să prezinte documente justificative doar pentru jumătate din sumă, potrivit legislației.

Suma forfetară, încasată în numerar de 135 de deputați

Dintre cei 135 de deputați care încasează sumele forfetare în numerar, 54 sunt de la PSD, din totalul de 93 de membri ai partidului în Cameră. La AUR, 22 dintre cei 62 de deputați au optat pentru această variantă, iar la PNL, 20 dintre cei 51 de parlamentari primesc banii cash.

La SOS, zece dintre cei 15 deputați încasează suma forfetară în numerar. Din partea minorităților, opt dintre cei 17 aleși primesc banii cash. La USR, șapte din 40 de deputați au optat pentru această variantă, iar la UDMR, șapte din 22. Dintre cei 16 parlamentari neafiliați, patru încasează suma în numerar, iar dintre cei 14 rămași din POT, trei au ales aceeași opțiune.

Cei mai mulți senatori de la PSD vor banii cash

La Senat, 69 de aleși preferă să încaseze suma forfetară în numerar, exact câți sunt necesari pentru majoritatea minimă care ar putea trece un proiect de lege, dintr-un total de 134 de senatori.

Cei mai mulți senatori care preferă numerarul se regăsesc la PSD, unde 29 din 38 au ales această variantă. La AUR, situația este echilibrată: 14 dintre cei 28 de senatori primesc suma forfetară cash.

AUR

AUR. Sursa foto: Dreamstime.com

La PNL, opt dintre cei 22 de senatori cer suma forfetară în numerar. La SOS, devenit PACE, opt din 11 au ales aceeași variantă. UDMR are patru senatori din zece care preferă cash-ul, iar la USR și între neafiliați sunt câte trei, din 19, respectiv șase.

Câți parlamentari au vrut indemnizația în bani cash

Pentru indemnizația de parlamentar, echivalentul salariului lunar, 37 de deputați au ales varianta cash. Cei mai mulți provin de la AUR, unde zece parlamentari ridică banii direct de la casierie. Președintele formațiunii, George Simion, s-a filmat în repetate rânduri în timp ce își încasa astfel veniturile.

Opt deputați de la SOS au ales să primească indemnizația în numerar, iar la PNL sunt șapte cazuri. Din partea POT, cinci deputați, adică o treime din reprezentanții partidului în Cameră, preferă aceeași variantă. PSD și Grupul minorităților au câte trei parlamentari care încasează banii cash, iar la USR există un singur deputat în această situație.

La Senat, numărul celor care preferă să își ia indemnizația în numerar este mult mai mic decât în cazul sumelor forfetare. În total, 15 senatori au ales această variantă: 6 de la AUR, câte 3 de la SOS și PSD, 2 de la PNL și un senator neafiliat.

