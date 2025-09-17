Tanczos Barna: Procedurile de reducere a cheltuielilor trebuie finalizate cât mai rapid

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că este necesară urgentarea procesele menite să reducă cheltuielile publice și să transforme administrația într-un stat mai eficient și mai flexibil. El a punctat că, după această etapă, trebuie identificate măsuri concrete pentru sprijinirea economiei, în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), „pentru a atenua efectele generate de eliminarea plafonării prețului la energie”.

În contextul acestei schimbări, Tanczos Barna a evidențiat importanța unor inițiative rapide, menite să susțină relansarea creșterii economice, proces ce va necesita o colaborare strânsă între autorități și mediul de afaceri. În opinia sa, antreprenorii români pot întelege situația în care se află Rămânia.

„Antreprenorii din România înțeleg problemele generate de deficitul bugetar și reconfirmă că situația actuală, deși dificilă, nu reprezintă o criză economică. Măsurile luate de Guvern au păstrat România în categoria țărilor recomandate investitorilor”, a punctat vicepremierul Tanczos Barna.

Potrivit vicepremierului, săptămânile următoare sunt cruciale pentru găsirea unor soluții viabile, care să atenueze efectele asupra companiilor și să stimuleze dinamismul economic „în următoarele săptămâni este esențial să discutăm despre inițiative care pot susține economia și relansarea creșterii economic”.

„Acum, procedurile de reducere a cheltuielilor și de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid, iar în următoarele săptămâni este esențial să discutăm despre inițiative care pot susține economia și relansarea creșterii economice”, a transmis Tanczos Barna.

Vicepremierul Tanczos Barna a subliniat că măsurile discutate au fost evidențiate în timpul prezentării Barometrului Antreprenorilor, un studiu realizat de INSCOP în parteneriat cu publicația NewMoney.

„Sunt măsuri despre care am vorbit marți la prezentarea Barometrului Antreprenorilor, realizat de INSCOP, în colaborare cu publicația NewMoney”, a concluzionat Tanczos Barna în postarea sa de pe social media.