Politica ASF, acuzată de marii transportatori. Obligațiile legale, ignorate în defavoarea românilor







Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) cere Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) includerea pe lista scurtă a instituțiilor importante care trebuie reformate de urgență în România, conform unui comunicat.

Semnatarii solicitării spun că în sectorul de asigurări sunt „salarii obscene” chiar și de 15.000 de euro și există o protecție a celor care fentează piața. Peste 90% dintre păgubiții RCA câștigă în instanță, dar pierd în fața ASF!, după cum se precizează în comunicatul respectiv.

COTAR cere demiterea de urgență a conducerii sectorului de asigurari din ASF, sector care a patronat 13 falimente în asigurări și care îi tratează pe români cu dispreț. „Pentru un preț al RCA apropiat de cele din țările vest-europene, păgubiții RCA primesc batjocură, umilință și procese interminabile. Cu o astfel de atitudine, conducerea sectorului Asigurări din ASF a devenit simbolul nesimțirii și al luxului bugetar, al sinecurilor, al luxului bugetar și al protecției acordate companiilor de asigurări străine, în detrimentul cetățenilor”.

Apelul se îndreaptă către șeful Executivului, Ilie Bolojan. Căruia i se reproșează că repetă greșelile făcute de alți predecesori ai săi. „Premierul Ilie Bolojan ar putea să demită de urgență conducerea sectorului de asigurări din cadrul ASF, să oprească salariile obscene de 14-15.000 de euro pe lună ale celor din conducere, în loc să dea afară angajații cinstiți și să le reducă salariile cu 30%.

Dar actualul Guvern repetă greșelile guvernelor anterioare. Premierul a pus semnul egal între conducerea ASF și angajații care execută ordinele conducerii. Nu angajații au luat deciziile să asigure protecție firmelor Astra, Carpatica, City Insurance și Euroins! Deciziile au aparținut vicepresedintilor Sectorului de Asigurari, numiți de Parlament, de care le e teamă să se atingă tuturor celor ajunși la guvernare!”

Reprezentanții COATR dau exemplul vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu. „Măsura luată de actualul guvern nu rezolvă nici problemele din interiorul ASF, nici pe cele ale consumatorilor și face o falsă justiție socială. În timp ce sunt păstrați în funcție chiar artizanii dezastrului din ASF, guvernul face reduceri de personal doar în rândul angajaților pe posturi de execuție, evitând conducerea Sectorului de Asigurări din ASF. Salariul vicepreședintelui ASF este de 6 ori mai mare decât salariul mediu din instituție.

De exemplu, după tăierea de 30% a salariulului, vicepreședintele ASF Sorin Mititelu, responsabil de acest sector al asigurărilor, rămâne cu peste 10.000 de euro net”, a transmis Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

1. Legislație secundară (norme interne ) care avantajează firmele de asigurări și restrânge drepturile consumatorilor și de cele mai multe ori Normele date de ASF încalcă cu bună știință chiar legea RCA 132 /2017. 2. Controale mimate, cu tematici „alese”, care ocolesc problemele grave semnalate de păgubiți. 3. Falsă neutralitate: ASF declară reclamațiile ca neîntemeiate, deși instanțele dau câștig de cauză păgubiților în peste 90% din cazuri. Exemplu: un păgubit primește 3 lei în loc de 30 de lei, ASF pretinde că „nu are atribuții” și îl trimite în instanță. Doar 7% dintre păgubiți merg în instanță - pe asta mizează companiile țepare!

4. Amenzi ridicol de mici, comparativ cu profiturile. Exemplu: amenda aplicată Grawe (54.500 lei) este echivalentă cu 5 dosare de daună neachitate. 5. Reclamațiile nu contează pentru ASF: Mai 2025: 69 reclamații la Grawe Iunie 2025: 68 reclamații Iulie 2025: 211 reclamații (+300 % în 60 de zile!) Amenda „drastică” nu a redus abuzurile, ci le-a înmulțit. Grawe și-a recuperat banii din amendă prin neplata a doar 5 dosare de daune și a făcut profit. ASF se laudă că aplică legea, dar realitatea este un blat evident. 6. Ascunderea adevărului: din 2021 ASF ține la secret numărul de reclamații împotriva asigurătorilor. În Germania, BaFin publică anual aceste date. În România, ASF preferă OMERTA.