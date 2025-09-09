Politica Tensiuni și amânări în Coaliție. Grindeanu și Bolojan, față în față miercuri







Întâlnirea Coaliției, prevăzută inițial pentru marți, a fost amânată pentru miercuri, pe fondul divergențelor dintre premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Cei doi urmează să abordeze teme sensibile, precum reforma pensiilor speciale și eliminarea cumulului pensiei cu salariul. „PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și pentru a opri excesele”, a amenințat în weekend Grindeanu, nemulțumit de măsurile luate de guvernul din care partidul său face parte.

În lipsa ședinței Coaliției, marți are loc doar întâlnirea grupului de lucru pe tema reformei administrației locale, stabilită pentru ora 11:00. Potrivit sursei citate, discuțiile privind pensiile speciale și cumulul pensiei cu salariul au fost lăsate pentru miercuri, într-un cadru mai amplu, după ce liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un consens.

Tensiunile dintre partenerii de guvernare s-au accentuat în Parlament, acolo unde Sorin Grindeanu a criticat deschis Cabinetul condus de Ilie Bolojan. În timpul dezbaterilor pe moțiunea de cenzură depusă de AUR, liderul social-democrat a lansat amenințări, arătându-se nemulțumit de măsurile de reducere a cheltuielilor inutile ale statului.

„Astăzi vom respinge moțiunile AUR, dar vreau să fiu foarte clar: PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță”. Declarațiile sale au evidențiat fracturile din interiorul coaliției și au alimentat discuțiile privind stabilitatea guvernării.

Un alt punct sensibil îl reprezintă proiectul PSD care prevede scutirea de la plata contribuție la sănătate pentru două dintre categoriile care cosumă cele mai multe servicii medicale, mamele și veteranii. Premierul Ilie Bolojan a respins propunerea, motivând că „pentru a ne însănătoși ca țară, trebuie să facem ordine în finanțele publice, iar un aspect este eliminarea excepțiilor. Dacă te apuci să faci excepții, creezi precedente pentru alte zone fiscale”.

În acest context, președintele Nicușor Dan a avertizat că atacurile reciproce dintre partenerii de guvernare fragilizează Coaliția și oferă muniție opoziției.

Luni, 8 septembrie, PSD a depus un proiect de lege prin care propune eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii sociale. Printre acestea se numără veteranii, invalizii, foștii deținuți politici, mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului și călugării. Inițiativa vine în contextul unor dezbateri intense privind echitatea sistemului de contribuții și sprijinul acordat persoanelor aflate în situații speciale.