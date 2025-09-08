Politica

Nicușor Dan i-a luat apărarea lui Bolojan, după atacul lui Grindeanu: Ar trebui să fie bloc unit

Nicuşor Dan, președintele României, a declarat că nu este în regulă ca partidele din coaliție să se atace între ele, făcând referire la atacul lui Sorin Grindeanu la adresa premierului Ilie Bolojan.

„Asta e opinia mea, bineînţeles că au libertatea să facă ce vor, numai că noi suntem într-o situaţie în care avem patru partide şi minorităţile la guvernare şi aceste partide împreună iau nişte măsuri care au costuri sociale importante şi atunci în opinia mea, ar trebui să fie bloc unit”, a spus șeful statului, în timp ce își ducea fetița la școală.

Nicușor Dan. Sursa foto: captură video

Întrebat dacă nu i se pare excesivă utilizarea procedurii de asumare a răspunderii pe pachetele de măsuri, președintele României a răspuns: „E o măsură necesară într-o perioadă de criză”.

Grindeanu: Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă

Reamintim că liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, în Parlament, la dezbaterea celor patru moţiuni de cenzură iniţiate de AUR, că PSD nu va vota nicio moţiune, considerând aceste demersuri doar un exerciţiu de pură demagogie.  El a a mai spus că România nu are nevoie de austeritate extremă și că țara nu se conduce „cu foarfeca și toporul în mâini”.

„Nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”, a mai spus Grindeanu, afirmațiile fiind percepute ca aluzii la modul în care premierul Ilie Bolojan înțelege să reducă cheltuielile statului.  „PSD nu a intrat în această coaliţie ca să tacă, ci pentru a da echilibru şi pentru a opri excesele”, a adăugat liderul interimar al PSD.

Critici directe la adresa premierului Ilie Bolojan

Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin

Sorin Grindeanu l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan chiar în discursul susţinut duminică:  „Nu putem trece cu buldozerul peste ţară, doar tăind şi concediind. Ţara nu se conduce cu foarfeca şi toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci şi concedieri, vei avea în final mai puţină economie şi mai multă suferinţă. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune.

PSD şi-a asumat să apere viaţa de zi cu zi a oamenilor, drepturile lor şi şansa la o viaţă decentă. De aceea, o spun clar: nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcţie clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem şi nu ne lăsăm şantajaţi!”

