Politica Nicușor Dan, surprins de actuala coaliție. Declarații despre alegerile la Primăria Capitalei







Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat luni că nu are motive de îngrijorare privind stabilitatea coaliţiei de guvernare: „În orice coaliţie există discuţii, pentru că sunt oameni şi oamenii au opinii diferite şi asta e normal într-o democraţie. Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat şi eu nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta".

Declarațiile au fost făcute la școala unde președintele și-a dus fiica, Aheea, în prima zi a noului an școlar 2025 – 2026.

Întrebat de jurnaliști despre stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan a precizat că aceasta este o decizie a coaliției de guvernare și va fi concretizată printr-o hotărâre de Guvern.

Declarațiile șefului statului vin la o zi după ce, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, au fost dezbătute și votate patru moțiuni de cenzură. Toate cele patru au fost respinse.

În cadrul ședinței, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat critici la adresa premierului Ilie Bolojan și a transmis nemulțumiri față de modul în care funcționează actuala coaliție. Grindeanu a acuzat lipsa de coordonare și a cerut mai multă fermitate în asumarea deciziilor guvernamentale: „PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță. România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini.

Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune. Nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”