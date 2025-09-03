Politica Până când va rezista coaliția de guvernare. Răspunsul scurt al lui Nicușor Dan







Preşedintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că, în momentul de față, actuala coliție funcţionează şi merge înainte. „Ţinând cont că sunt patru partide, plus un grup parlamentar, eu cred că această coaliție funcţionează bine, în momentul ăsta. Sunt lucruri pe care le-am discutat la Cotroceni. Ce pot eu să vă spun, în momentul ăsta, este că coaliţia funcţionează şi merge înainte”, a declarat președintele, la Cernavodă.

Când a fost întrebat dacă această coaliţie va rezista, Nicuşor Dan a răspuns laconic: „Până când?”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, cu şeful statului, s-a discutat despre reforma administraţiei pe care nu au finalizat-o şi comunicarea în coaliţie, el arătând că o coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide, obiectivul de a corecta deficitul, asumat.

Despre pachetul privind reforma administraţiei, premierul a arătat că s-a convenit ca până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura guvernului va analiza toate soluţiile, în aşa fel încât să finalizeze şi acest pachet, iar efectul pe care îl obţin ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administraţia publică locală.

Despre o posibilă demisie din funcţie, premierul a menţionat că o coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide, dacă se urmăresc obiectivele care au fost convenite la începutul formării coaliţiei, iar acest obiectiv de a corecta deficitul, atât pe componenta de creştere de venituri cât şi pe cea de reducere de cheltuieli, este unul asumat de la formarea coaliţiei.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a dclarat că actuala coaliție de guvernare are șanse să rezite până la finele anului. „ Astăzi eu zic că şansele sunt bune. Dorinţa noastră şi vorbesc în numele colegilor de la UDMR este să meargă această coaliţie.

Dacă se poate cât mai aproape de 2028, dar în acest moment nici nu există alternativă. De ce a fost ales Nicuşor Dan? Fiindcă varianta cealaltă era o tragedie, o catastrofă pentru România. De ce am format acest Guvern de coaliţie dificilă? De altfel este o coaliţia dificilă, fiindcă pe partea cealaltă era ceva care semăna mai mult cu un haos generalizat decât un stat care functionează în folosul cetăţenului”, a spus Kelemen Hunor.