Politica Urmează cel mai mare test pentru coaliția de guvernare. Ilie Bolojan: Atunci vom vedea cât de solidă e







Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre provocările cu care se confruntă coaliția de guvernare și a spus că moțiunile de cenzură reprezintă un test al solidității alianței. „Vom vedea soliditatea coaliției la votul pentru moțiunea de cenzură. Nu e ușor să armonizezi patru partide ca să aprobe măsuri delicate. De multe ori pari singur, pentru că atunci când nu sunt vești bune nu se înghesuie nimeni să le susțină”, a declarat șeful Guvernului.

Bolojan a recunoscut că pachetul de măsuri a înregistrat unele amânări, dar a menționat că procesul legislativ a început. „E adevărat că a fost amânare pe pachet, dar, cum vedeți, au fost depuse proiecte în Parlament. Probabil vom avea moțiuni sau una deja depusă. Vom vedea soliditatea coaliției la votul pentru moțiune”, a explicat premierul.

Șeful Executivului a atras atenția că negocierile nu sunt dificile doar între patru partide, ci și în interiorul fiecăruia. „Trebuie să recunoaștem: nu e ușor să armonizezi patru partide și, mai mult, să susțină proiecte delicate. Și cu un singur partid ar fi complicat. Ele presupun tot felul de constrângeri, nu legate de un partid, ci de un deranj general. Nu dai vești bune și, de multe ori, pari singur. În general, la vești rele nu se înghesuie nimeni să le susțină”, a mai spus Bolojan.

Premierul a mai spus că analiza periodică a situației este necesară și că responsabilitatea față de țară și respectarea înțelegerilor coaliției sunt priorități. „Dacă suntem responsabili pentru România și ne respectăm înțelegerile, ținând seama de contextul în care a ajuns țara și de modul în care am guvernat, vom pune lucrurile în practică și vom trece România prin această perioadă dificilă. Sper să nu ajungem la linie roșie”, a afirmat Ilie Bolojan.