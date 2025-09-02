Politica Ilie Bolojan, din nou despre demisie: Nu poți să stai inutil pe un scaun







Premierul Ilie Bolojan a dat detalii despre discuțiile avute la Cotroceni cu liderii coaliției și cu Nicușor Dan. Discuțiile s-au axat pe reforma administrației locale, care a fost amânată, și despre comunicarea din coaliție. Premierul a vorbit din nou despre demisie, afirmând că nu poți să stai inutil pe un scaun, dacă nu poți să rezolvi ce ți-ai propus.

„O coaliție poate funcționa dacă există încredere între partide, dacă există încredere între membri coaliției. Aest obiectiv de a corecta deficitul este asumat încă de la formarea coaliției, avem un deficit de aproape 30 de miliarde. În această situație nu ai cum să reduci deficitul numai prin creșterea de venituri. Sper ca toți cei care suntem în coaliție să respectăm această înțelegere și să nu se pună problema în alți termeni.

Sper să găsim o soluție, ca atunci când ocupi o funcție publică în așa fel încât să și merite să faci acele lucruri. Dacă stai pe o funcție numai ca să stai și să nu poți să treci țara prin situația aceasta extrem de dificilă Nu este vorba despre o amenințare, este vorba despre situație”, a spus Bolojan la Digi 24.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că o eventuală reformă a administrației publice locale poate fi realizată doar dacă există consens politic și doar după alegerile locale din 2028. El a precizat că măsurile fiscal-bugetare pe care le-a propus, dar asupra cărora nu s-a ajuns la un acord în coaliție, reprezintă „un prim pas” către o administrație mai eficientă.

„Nu poți să vii cu un proiect de reorganizare administrativă pentru care nu există un suport politic și nu există calcule care să stea în picioare. S-a mai încercat de vreo două ori, s-a discutat câte un an de zile, după care lucrurile s-au blocat. Nu cred că este cazul să mai repetăm astfel de lucruri. Din punctul meu de vedere, orice fel de proiect care se aplică pe reorganizare, dar și pe alte componente, nu poate acționa decât pentru viitor. Deci în cazul acesta, nu ar putea avea efect decât după alegerile locale din 2028”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că măsurile fiscal-bugetare propuse, chiar dacă nu au fost acceptate de coaliție, constituie „un prim pas” spre o administrație mai eficientă.

„Proiectul de reformă în administrație este un prim pas pe componenta de a avea o administrație mai eficientă în România. Și v-am spus, este posibil acest lucru pentru că funcționează în multe locuri. În condițiile în care s-ar aplica un astfel de pachet ar putea să dureze un an-doi în așa fel încât să se facă niște analize cum funcționează administrația cu structurile mult reduse și dacă se impune într-adevăr o reorganizare administrativă”, a mai afirmat premierul.