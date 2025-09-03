Politica Kelemen Hunor: Dacă pensiile magistraților pică la CCR, e mai bine să mergem cu toții acasă







Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că o eventuală respingere a legii privind reforma pensiilor magistraților de către Curtea Constituțională ar putea provoca o revoltă publică „extrem de justificată”.

Hunor a mai spus că acest risc există permanent și că respingerea legii ar lăsa Parlamentul și Guvernul fără posibilitatea de a reglementa domeniul pensiilor magistraților. El a avertizat că, în acest caz, reacția publică va fi inevitabilă.

„Dacă pică la Curtea Constituțională și această variantă, corectă, extrem de echilibrată, atunci nu mai știu ce se mai poate face și revolta populară va fi extrem de justificată. Nu se poate să nu ai tu, Parlament, Guvern, Legislativul puterea, capacitatea de a reglementa un anumit domeniu, fiindcă acolo sunt oameni care nu acceptă să existe reglementare și poate că autoreglementarea e singura posibilitate pe care ei o acceptă. Dacă pică la Curtea Constituțională, e mai bine să mergem cu toții acasă”, a declarat liderul UDMR la Digi 24.

Referindu-se la perioada de tranziție de 10 ani pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților, Hunor a arătat că aceasta este mult prea lungă și greu de justificat în fața publicului.

El a explicat că, deși personal ar fi preferat o tranziție mai scurtă, a acceptat soluția propusă de premier. „Zece ani, din punctul meu de vedere, este mult, suficient de mult, ca să știe un magistrat ce urmează și cam când urmează. Important este că în acel domeniu, într-adevăr, putem vorbi de reformă, fiindcă se schimbă vârsta de pensionare, vechimea în muncă,”, a adăugat liderul UDMR.

Despre întâlnirea cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni, Kelemen Hunor a declarat că toată lumea doreşte o soluţie corectă pentru comunităţile locale.

„Am discutat acel punct din pachetul 2 despre administrația locală și reforma administrației locale pe de o parte, pe de altă parte, reducerile de personal, deci ceea ce rămâne și a fost blocat, rămâne blocat încă vreo 10 zile, 2 săptămâni, fiindcă toată lumea dorește să ajungem la o soluție. Ținta este relativ simplă și clară și am discutat aceste aspecte, liniștit, fiecare cu toate argumentele și de aceea și a durat mai mult, fiindcă suntem într-un impas din care sunt convins că am ieșit și vom găsi acea soluție care poate fi agreată de toată lumea”, a spus Hunor.

Hunor a subliniat că România nu dispune de un sistem modern de gestionare a informațiilor de la nivelul autorităților locale, iar raportările prefecturilor nu sunt standardizate, ceea ce face dificilă o imagine clară asupra situației reale.

„Trebuie să spunem că în acest moment România, din păcate, nu are un sistem pus la punct în ceea ce privește gestionarea informațiilor de la nivelul autorităților locale. Raportările de la prefecturi nu au o standardizare și de aceea datele erau diferite”, a adăugat liderul UDMR.

Hunor a explicat că reducerea a 13.000 de posturi din administrația locală ar genera economii de aproximativ 1,4–1,5 miliarde de lei anual. El a menționat că, dacă se iau în calcul și administrația centrală, suma s-ar putea dubla, subliniind totodată necesitatea standardizării posturilor, ultima efectuându-se în 2010.

„Premierul, ministrii, tot timpul trebuie să aibă posibilitatea de a vedea exact situația la zi. Trebuie să vedem cum gestionăm, în așa fel încât de la localitățile mici până la municipii mari, reședințe de județ, lucrurile să fie funcționale. Nu poți să reduci numărul de personal și după aceea să rămâi cu doar câțiva oameni. Toată lumea dorește să ajungem la o soluție corectă pentru comunitățile locale, că despre ei vorbim”, a concluzionat Kelemen Hunor.